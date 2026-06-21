Politica

Petrișor Peiu cere alegeri anticipate. Senatorul AUR spune că orice nou guvern va prelungi criza politică

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Petrișor Peiu cere alegeri anticipate. Senatorul AUR spune că orice nou guvern va prelungi criza politicăPetrișor Peiu. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, susține că organizarea de alegeri anticipate reprezintă singura soluție democratică pentru depășirea actualei crize politice, în contextul tensiunilor dintre partidele care negociază formarea unei majorități guvernamentale.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, politicianul a afirmat că AUR, aflat potrivit afirmațiilor sale pe primul loc în sondaje, nu are motive să urmeze agenda altor formațiuni politice și trebuie să își promoveze propria strategie politică.

Declarația vine într-o perioadă marcată de negocieri și divergențe între PSD, PNL, USR și UDMR privind viitoarea formulă de guvernare.

Critici la adresa coaliției de guvernare

Petrișor Peiu a susținut că problemele dintre PSD, PNL, USR și UDMR confirmă avertismentele formulate de AUR încă din 2024.

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„Este scandal între PSD, PNL, USR și UDMR? Noi am spus din 2024 că țara nu poate fi guvernată de o astfel de coaliție”, a transmis senatorul pe rețeaua de socializare.

Potrivit acestuia, disputele dintre partidele implicate în negocieri ar demonstra dificultatea funcționării unei coaliții formate din formațiuni cu viziuni și priorități diferite.

AUR cere alegeri anticipate

În același mesaj, reprezentantul AUR a declarat că alegerile anticipate reprezintă „singura soluție democratică de ieșire din criza politică”.

Politicianul consideră că orice executiv format în actuala configurație parlamentară nu ar rezolva problemele de fond și ar prelungi instabilitatea politică.

„Orice guvern votat acum nu face decât să prelungească criza”, a afirmat acesta.

Contextul declarațiilor

Declarațiile vin în contextul negocierilor dintre principalele partide parlamentare pentru formarea unei majorități capabile să susțină un nou guvern.

În ultimele săptămâni au existat discuții privind distribuirea portofoliilor ministeriale, programul de guvernare și măsurile economice necesare pentru reducerea deficitului bugetar.

AUR și-a menținut poziția de opoziție și a criticat în repetate rânduri variantele de coaliție discutate între partidele pro-europene.

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