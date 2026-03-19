Peste 2.500 de militari vor participa la exercițiul multinațional Sea Shield. În ce perioadă va avea loc

Peste 2.500 de militari vor participa la exercițiul multinațional Sea Shield. În ce perioadă va avea locMilitari Forțele Navale Române. Sursa foto: Facebook/Forțele Navale Române
Peste 2.500 de militari din România și din alte 12 state, printre care Franța, Germania, Spania, SUA și Turcia, participă, începând de săptămâna viitoare, la exercițiul multinațional și interinstituțional Sea Shield 2026, organizat în regiunea Mării Negre, potrivit unui comunicat emis de MApN.

În ce perioadă organizează Forțele Navale Române exercițiul multinațional Sea Shield 2026

Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au anunțat, miercuri, că Forțele Navale Române organizează, în perioada 23 martie - 3 aprilie, în zona de responsabilitate, pe mare și pe fluviu, exercițiul multinațional Sea Shield 2026, cel mai amplu eveniment de instruire din acest an.

„Cele două săptămâni vor cuprinde secvenţe de instruire în cadru naţional, interinstituţional şi multinaţional, iar activităţile vor acoperi toate mediile de acţiune - maritim, fluvial, lagunar, subacvatic, terestru şi aerian, şi vor include scenarii complexe adaptate provocărilor actuale de securitate”, au transmis reprezentanții MApN.

Peste 2.500 de militari, prezenți la ediția din acest an

La ediția din acest an a exercițiului Sea Shield participă peste 2.500 de militari din România și din alte 12 state partenere - Bulgaria, Canada, Franța, Germania, Grecia, Italia, Regatul Țărilor de Jos, Polonia, Portugalia, Spania, SUA și Turcia - cu 48 de nave și ambarcațiuni, 64 de vehicule de luptă, 10 aeronave și 10 sisteme autonome fără pilot.

Forțele Navale Române participă cu aproximativ 1.500 de militari, 33 de nave și ambarcațiuni maritime și fluviale, printre care trei fregate, două nave purtătoare de rachete, un dragor maritim, un vânător de mine, un monitor, două vedete blindate și patru vedete fluviale, precum și cu 14 vehicule de luptă, patru sisteme autonome fără pilot și două elicoptere navalizate.

MApN: Sea Shield are ca scop creșterea nivelului de interoperabilitate între structurile participante

Potrivit MApN, Sea Shield este coordonat anual de Comandamentul Componentei Navale „Viceamiral Ioan Georgescu” și are ca scop „creșterea nivelului de interoperabilitate între structurile participante, într-un cadru multinațional întrunit, cu participarea tuturor categoriilor de forțe ale Armatei României, precum și optimizarea efortului instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională”.

Instituția a transmis că prin desfășurarea acestui exercițiu „structurile naționale și aliate își vor consolida procedurile de acțiune în comun și relațiile de cooperare, în vederea menținerii unui climat de securitate stabil în regiunea Mării Negre și pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice”.

