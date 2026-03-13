Politica

România continuă instruirea piloților ucraineni. Zelenski, vizită la Baza Aeriană de la Fetești

Miruță și Zelenski. Sursa foto: Facebook
Ministrul Apărării, Radu Miruță, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au efectuat joi o vizită la Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță”, unde sunt pregătiți tineri piloți români și ucraineni pentru operarea avioanelor F-16 Fighting Falcon.

Miruță și Zelenski, vizită la Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță”

În timpul vizitei, oficialii au discutat despre cooperarea militară dintre cele două state și despre continuarea programelor de instruire pentru piloții ucraineni. Baza aeriană de la Fetești a devenit un punct important în pregătirea personalului militar care va opera aeronavele F-16, în contextul războiului declanșat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei.

Miruță și Zelenski

Miruță și Zelenski. Sursa foto: Facebook

Mesaj despre rolul oamenilor în apărarea unei țări

După întâlnire, ministrul Apărării a transmis un mesaj în care a subliniat că puterea unui stat nu este dată doar de resursele militare sau financiare.

Potrivit acestuia, esența rezistenței unei națiuni stă în oamenii care cred într-un scop comun și sunt dispuși să îl apere. El a povestit că, în timpul vizitei, a observat emoția piloților ucraineni aflați în pregătire, în momentul în care au discutat cu președintele lor.

„Există momente în care înţelegi că forţa unei ţări nu stă doar în arme, sau în bani. Stă, înainte de toate, în oamenii ei. Dincolo de discuţiile aplicate pe care le-am avut astăzi cu preşedintele Volodimir Zelenski despre parteneriatul nostru, despre o fabrica nouă de drone în România, m-am tot gândit la acel «ceva» care face un popor să rămână unit în faţa pericolului. Bani, tehnică militară, tehnologie - toate au o valoare limitată dacă în spate nu sunt oameni care cred într-un scop comun”, a scris Radu Miruţă, joi seară, într-o postare pe Facebook.

Mulțumiri pentru sprijinul României

În timpul discuțiilor, liderul ucrainean a mulțumit României pentru sprijinul oferit Kievului de la începutul războiului.

La rândul său, ministrul român al Apărării a apreciat rezistența populației ucrainene în fața agresiunii ruse. El a afirmat că lupta Ucrainei contribuie la menținerea securității în regiune și la protejarea granițelor estice ale Europei.

„Noi dormim liniştiţi in paturile noastre pentru cǎ de patru ani ucrainienii ţin piept agresorului Putin”, a adăugat ministrul Apărării.

Miruță și Zelenski, discuții despre cooperarea militară

Vizita a avut loc în prezența șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și a șefului Statului Major al Forțelor Aeriene, general-locotenentul Leonard Baraboi. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării militare și pe întărirea capacităților de apărare pe flancul estic al NATO.

Oficialii au analizat și posibilitatea dezvoltării unor proiecte comune în domeniul apărării, inclusiv inițiative legate de producția de drone în România și de extinderea programelor de instruire pentru piloți.

Vizita la baza aeriană de la Fetești a fost prezentată de ministrul Apărării drept un simbol al parteneriatului dintre România și Ucraina, dar și al eforturilor comune pentru apărarea libertății și securității în regiune.

