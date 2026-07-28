Temperaturile extreme și umiditatea ridicată nu afectează doar starea fizică a organismului, ci au un efect direct și asupra sănătății psihice. Perioadele de caniculă favorizează apariția stărilor de iritabilitate și cresc predispoziția oamenilor către conflicte, avertizează specialiștii de la Spitalul Județean de Urgență Slatina într-un mesaj transmis pe Facebook.

Medicul psihiatru Amalia Mirela Săndulescu, șefa secției de Psihiatrie a unității medicale din Slatina, explică faptul că vremea extrem de caldă poate declanșa dezechilibre chimice în organism, amplificând tensiunile din viața de zi cu zi.

„Valurile de căldură, cu temperaturi ridicate şi cu umiditate sunt factori precipitanţi pentru creşterea iritabilităţii, irascibilităţii, scăderea toleranţei la frustrare, se remarcă creşterea oscilaţiilor chimice şi predispunerea la conflicte. Dacă mai adăugăm şi consumul excesiv de alcool ca şi substanţă folosită pentru hidratare, deşi este total nepotrivit, atunci putem vorbi de exacerbarea acestor manifestării legate de impulsivitate, iritabilitate, agresivitate", a transmis medicul Amalia - Mirela Săndulescu.

Pe lângă stările de nervozitate, temperaturile mari afectează capacitățile cognitive și pot agrava afecțiuni psihice deja existente.

„Pe de altă parte, căldura ridicată scade foarte mult capacitatea de concentrare a atenţiei şi a memoriei şi atunci viteza noastră de reacţie poate fi şi aceasta încetinită la rândul ei. Poate exacerba episoadele depresive şi manifestării la anxioase la persoanele care au predispoziţie către aceste manifestări sau care, de ce nu, se află în evidenţă cu tulburări de tipul tulburărilor de anxietate şi episoadelor depresive”, a adăugat psihiatrul.

Medicul Amalia - Mirela Săndulescu susţine că "un somn odihnitor poate preîntâmpina o serie de probleme care apar" în perioada caniculară.

Evitarea expunerii directe la soare, purtarea hainelor lejere și o hidratare corespunzătoare rămân reguli esențiale în zilele toride, menționează cadrele medicale.

În privința celor mici, pediatrul Daniela Safta recomandă părinților să nu își expună copiii la soare în intervalul orar 10:00 - 17:00 și să utilizeze produse cu factor de protecție solară de peste 50%. De asemenea, în spațiile în care funcționează aparate de aer condiționat, diferența dintre temperatura din interior și cea de afară nu ar trebui să depășească 10 grade.

Pentru persoanele care își desfășoară activitatea în domenii solicitationte, cum sunt agricultura sau industria, consumul de lichide trebuie să fie de cel puțin 3-4 litri pe zi, subliniază medicul nefrolog Emilian Postelnicu, purtătorul de cuvânt al spitalului.

Cadrele medicale atrag atenția că expunerea prelungită la temperaturi ridicate poate duce la afecțiuni grave, fiind esențială recunoașterea simptomelor la timp.

„Trebuie să aibă grijă să recunoască semnele de gravitate, adică, în primul rând, scade tensiunea, încep să nu mai simtă bine. Există insolaţia care este cea mai gravă şi există epuizarea prin căldură, care este mai puţin gravă. La epuizarea prin căldură avem totuşi pacientul conştient sau persoana este conştientă, răspunde la stimuli, răspunde verbal, are transpiraţie, este palid, putem să-l aşezăm undeva şi, cu puţin ajutor de la cei din jurul nostru, putem să-l remontăm, să-l punem pe picioare.

Starea din insolaţie este o stare gravă, pielea este uscată, corpul este depăşit, capacităţile şi mecanismele de autoreglare ale corpului sunt depăşite. Pacientul de cele mai multe ori nu este conştient. Este într-o stare de delir sau de leşin”, a explicat medicul.

Avertismentele și recomandările specialiștilor vin în contextul în care prognozele meteorologice indică un val de căldură persistent, cu temperaturi ce vor depăși 35 de grade Celsius în perioada următoare.