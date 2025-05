Social Pericol pentru șoferi, în Bulgaria. Amenzile vin după doi ani, cu „dobândă”







Rovinietele de pe partea bulgară sunt absolut necesare atunci când mergeți în vacanță în această țară sau când o traversați. Asta pentru că autoritățile bulgare nu iartă și trimit amenzile chiar și după mai mulți ani.

Rovinietele neplătite, o mare problemă

Românii care traversează Bulgaria și uită să își plătească rovienieta vor fi amendați, chiar și la ani distanță. Pe un grup de călătorii a fost deschisă această discuție și unii dintre pățiți au avut de plătit amenzi chiar și după trei ani. ”Am primit o amendă din Bulgaria, Vidin. Din data de 30.12.2022, în valoare de 300 și ceva de leva.

Vi s-a întâmplat să vă vină după atâta timp? Mi-a mai venit, dar după câteva luni, nu după doi ani și jumătate”, a povestit cineva. Cert este că la acest comentariu au răspuns și alți români aflați în aceiași situație.

”Și mie mi-a venit acum 10 zile o amendă din Bulgaria din august 2022 (100 de leva). Am plătit 70% din valoarea amenzii deoarece m-am încadrat în cele 14 zile! Așadar, am plătit 190 ron amendă + 50 Ron comision!”, a mai explicat o altă persoană. Cert este că cei care nu au plătit la timp amenda pot avea și costuri suplimentare.

Cum să faci să fie bine

Potrivit unor alți români, dacă se achita amenda în 14 zile, atunci există varianta să primiți o reducere. Da, s-au primit multe amenzi din 2022. Dacă o plătiți în 14 zile achitați doar 70% din suma. Valoarea o găsiți doar pe procesul verbal în bulgară”, a scris altcineva.

”Noi am fost opriți în decembrie și ne-au dat amendă că în august am luat rovigneta de weekend, și ne-am întors după 4 zile și că nu am luat cea de o săptămâna! De fapt noi am cerut de o săptămână și ne-a dat de weekend! Am plătit 180€”, a povestit o altă persoană. Cert este că pentru siguranță este de preferat să cumpărați rovinieta cu o marjă de eroare privind zilele.