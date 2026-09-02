Românii care îndeplinesc condițiile pentru pensionare trebuie să pregătească un dosar cu documente care diferă în funcție de tipul pensiei solicitate. Pentru pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia de invaliditate sau pensia de urmaș există liste distincte de acte. Un detaliu important îl reprezintă și termenul pentru depunerea cererii. În cazul pensiei pentru limită de vârstă, persoana care îndeplinește condițiile trebuie să depună solicitarea în cel mult 30 de zile calendaristice pentru ca drepturile să fie acordate de la data la care condițiile de pensionare au fost îndeplinite, potrivit CNPP.

Pensia pentru limită de vârstă este acordată persoanelor care îndeplinesc simultan condițiile referitoare la vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare contributiv.

Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani pentru ambele categorii.

Pentru bărbați, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani. În cazul femeilor, aceasta crește treptat până la 65 de ani.

În perioada septembrie 2024 – ianuarie 2035, vârsta standard de pensionare pentru femei crește de la 62 de ani și 3 luni la 65 de ani. În același interval, stagiul complet de cotizare contributiv crește de la 32 de ani și 8 luni la 35 de ani.

Persoanele care au îndeplinit condițiile pentru pensionare pot alege să continue activitatea profesională până la vârsta de 70 de ani, cu respectarea condițiilor legale și cu acordul anual al angajatorului.

Cererea de pensionare trebuie depusă personal de titularul dreptului sau de reprezentantul legal, împreună cu documentele care demonstrează îndeplinirea condițiilor.

Solicitarea se depune la casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul titularului sau, după caz, al reprezentantului legal.

Pentru ca pensia pentru limită de vârstă să fie acordată începând cu data îndeplinirii condițiilor de pensionare, cererea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile calendaristice.

Dacă solicitarea este depusă după expirarea acestui termen, drepturile de pensie se acordă de la data înregistrării cererii.

Pentru înscrierea la pensia pentru limită de vârstă, solicitantul poate avea nevoie, după caz, de următoarele acte:

cererea pentru înscrierea la pensie, conform anexei nr. 3 la norme;

carnetul de muncă, în original și copie;

carnetul de pensii și asigurări sociale pentru membrii CAP, în original și copie;

carnetul de pensii și asigurări sociale pentru țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, în original și copie;

carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, în original și copie;

alte documente care atestă vechimea în muncă sau vechimea în serviciu;

actele de stare civilă ale solicitantului: buletinul sau cartea de identitate, certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, în original și copie;

livretul militar, în original și copie;

diploma de absolvire a învățământului universitar, împreună cu foaia matricolă sau cu o adeverință care arată durata normală a studiilor, perioada acestora și faptul că au fost urmate la zi, în original și copie;

dovada echivalării de către statul român a studiilor universitare urmate în străinătate;

adeverința privind sporurile cu caracter permanent, în original;

adeverința privind condițiile de muncă deosebite sau speciale, în original;

adeverința privind venitul brut realizat, conform anexei nr. 6 la lege;

certificatul de naștere al copilului, în original și copie;

hotărârea judecătorească definitivă prin care a fost încuviințată adopția, în original și copie;

adeverința de la angajator sau angajatori din care rezultă că solicitantul nu a optat pentru continuarea activității până la vârsta de 70 de ani, în original;

procura specială pentru mandatar, în original și copie, dacă este cazul;

documentele care dovedesc calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 și/sau al Legii nr. 341/2004;

adeverința de la angajator sau angajatori cu datele de identificare necesare pentru informarea privind emiterea deciziei de pensie, în original;

declarația pe propria răspundere pentru stabilirea locului de ședere obișnuită, conform anexei nr. 5 la norme;

alte documente prevăzute de legislație, prin care pot fi demonstrate elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Pentru pensia anticipată, solicitantul trebuie să pregătească, după caz, o serie de documente referitoare la identitate, vechime, studii, venituri și condițiile de muncă.

Lista include:

cererea pentru înscrierea la pensie, conform anexei nr. 4 la norme;

carnetul de muncă, în original și copie;

carnetul de pensii și asigurări sociale pentru membrii CAP, în original și copie;

carnetul de pensii și asigurări sociale pentru țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, în original și copie;

carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, în original și copie;

documentele privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu;

actele de stare civilă, în original și copie;

livretul militar, în original și copie;

diploma universitară și foaia matricolă sau adeverința privind studiile urmate la zi,

în original și copie;

dovada echivalării studiilor universitare efectuate în străinătate;

adeverința privind sporurile cu caracter permanent, în original;

adeverința privind condițiile de muncă deosebite sau speciale, în original;

adeverința privind venitul brut realizat;

certificatul de naștere al copilului, în original și copie;

hotărârea judecătorească definitivă privind adopția, în original și copie, dacă este cazul;

procura specială pentru mandatar, în original și copie, dacă este cazul

documentele care dovedesc calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 și/sau al Legii nr. 341/2004;

adeverința de la angajator sau angajatori cu datele de identificare necesare pentru informarea privind emiterea deciziei de pensie;

declarația pe propria răspundere pentru stabilirea locului de ședere obișnuită;

alte acte care pot demonstra elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Pentru pensia de invaliditate, dosarul conține documentele generale privind activitatea profesională și situația civilă, dar și acte referitoare la capacitatea de muncă și la cauza care a dus la pierderea acesteia.

Pe lângă cererea de pensionare, solicitantul poate avea nevoie de:

carnetul de muncă, în original și copie;

documentele privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu;

actele de stare civilă, în original și copie;

livretul militar, în original și copie;

diploma universitară, împreună cu foaia matricolă sau adeverința privind studiile;

dovada echivalării studiilor universitare efectuate în străinătate;

adeverința privind sporurile cu caracter permanent;

adeverința privind condițiile de muncă deosebite sau speciale;

adeverința privind venitul brut realizat;

certificatul de naștere al copilului, în original și copie, dacă este cazul;

hotărârea definitivă privind adopția, dacă este cazul;

procura specială pentru mandatar, dacă este cazul;

documentele pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 și/sau al Legii nr. 341/2004;

adeverința de la angajator sau angajatori;

declarația pe propria răspundere pentru stabilirea locului de ședere obișnuită;

alte acte necesare stabilirii drepturilor de pensie.

La acestea se adaugă documentele medicale. Este necesară decizia medicală asupra capacității de muncă, în original.

Solicitantul poate avea nevoie și de o adeverință care arată data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, de o copie a ultimului certificat de concediu medical sau, după caz, de o adeverință care arată data încetării calității de asigurat.

Dacă invaliditatea are legătură cu un accident de muncă, dosarul poate include copia formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă, avizat de inspectoratul teritorial de muncă.

În cazul unei boli profesionale este necesară copia fișei de declarare a cazului de boală profesională, avizată de direcția de sănătate publică.

Dacă accidentul de muncă s-a produs într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în Spațiul Economic European, Elveția, Marea Britanie sau într-un stat cu care România are un acord în domeniul securității sociale, poate fi necesară copia documentului portabil A1 ori a unui certificat echivalent.

Pentru pensia de urmaș, documentele sunt diferite deoarece dreptul este solicitat de urmașii unei persoane decedate.

Dosarul poate conține:

cererea pentru înscrierea la pensie, conform anexei nr. 7 la norme;

certificatul de deces al susținătorului decedat, în original și copie;

actele de stare civilă ale urmașilor și, după caz, ale reprezentantului legal, în original și copie;

decizia medicală asupra capacității de muncă, dacă urmașul este invalid, în original;

adeverința de studii pentru copiii urmași care au peste 16 ani, în original;

adeverința de studii tradusă și legalizată, dacă studiile sunt urmate în străinătate;

documentul care dovedește cauza decesului, dacă acesta a survenit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;

copia formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă, avizat de inspectoratul teritorial de muncă;

copia fișei de declarare a cazului de boală profesională, avizată de direcția de sănătate publică;

copia certificatului medical constatator al decesului, atunci când decesul a fost provocat de o boală profesională;

copia documentului portabil A1 sau a unui certificat echivalent, atunci când accidentul de muncă s-a produs într-un alt stat acoperit de normele europene sau de un acord bilateral de securitate socială.

În 2026, documentele solicitate pentru pensionare depind de categoria de pensie pentru care este formulată cererea. Unele acte sunt comune, precum documentele de identitate, cele privind vechimea și, după caz, studiile, în timp ce alte documente sunt necesare doar în anumite situații.

Pentru pensia pentru limită de vârstă, respectarea termenului de 30 de zile de la îndeplinirea condițiilor de pensionare este esențială pentru stabilirea drepturilor de la data respectivă. Dacă cererea ajunge la casa de pensii după expirarea termenului, plata se face de la data înregistrării solicitării.