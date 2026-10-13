România riscă să întâmpine dificultăți în plata pensiilor și salariilor până la sfârșitul anului, din cauza situației bugetare și a posibilității de a pierde accesul la împrumuturile externe, avertizează Sorin Grindeanu. Președintele PSD a invocat diferența dintre creșterea economică estimată la construirea bugetului și evoluția anticipată în prezent, precum și facturile pentru lucrări deja executate și cheltuielile de funcționare care trebuie finanțate.

Liderul PSD a explicat că bugetul pe 2026 a fost construit pe baza unei creșteri economice de 1,2%, însă estimările actuale prezentate de acesta indică o posibilă contracție economică. Potrivit calculelor sale, diferența ar putea afecta veniturile bugetare, într-un moment în care statul are de acoperit și alte obligații financiare.

„Haideți să vă dau câteva coordonate, câteva repere. Bugetul pentru anul 2026, cel votat extrem de târziu, în aprilie, a fost construit pe o creștere economică de 1,2%. Toate previziunile ne arată că vom avea o scădere de 0,5-0,7%. Deci, din start, avem un minus, o diferență de aproximativ 2% din PIB. În al doilea rând, din ceea ce spun marii constructori din România, avem în acest moment lucrări în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro, ceea ce înseamnă circa 16 miliarde de lei, care sunt efectuate, dar nu sunt facturate. Deci, mai adăugăm aproximativ 16 miliarde de lei. Mai avem nevoie, potrivit calculelor noastre, de circa 10-12 miliarde de lei pentru a acoperi cheltuielile de funcționare ale statului până la sfârșitul anului. Fie că vorbim despre sănătate, fie că vorbim despre cheltuielile absolut necesare ale unităților administrativ-teritoriale sau despre alte domenii pentru care nu au fost prevăzute fonduri de la începutul anului.”, a spus Sorin Grindeanu, la România TV. Toma Cuzin, actorul din „Las Fierbinți”, a fost reținut de poliție după un accident rutier. Ar fi ieșit pozitiv la Drugtest Ziua în care Scînteia lui Ceaușescu s-a luat de piept cu Ungaria Populară

Întrebat direct dacă există posibilitatea ca statul să nu mai dispună de bani pentru pensii și salarii, președintele PSD a răspuns ”Da, evident”.

Grindeanu a făcut referire și la declarațiile formulate anterior de Ilie Bolojan privind dificultățile financiare ale României.

„Pot doar să spun ceea ce a spus Ilie Bolojan în urmă cu un an, când nu exista niciun risc. Dacă vă amintiți, a dat un interviu pentru Bloomberg în care a spus că există riscul să nu mai plătim pensii și salarii. Noi acum riscăm să nu ne mai putem împrumuta pe piețele externe”, a spus liderul PSD.

În aceeași emisiune, Sorin Grindeanu a discutat cu jurnalistul Victor Ciutacu despre posibilitatea ca PSD să participe la Cabinetul condus de Luca Niculescu. Președintele social-democraților a afirmat că partidul nu va decide în funcție de numărul portofoliilor ministeriale pe care le-ar putea primi. Potrivit acestuia, principala condiție este includerea propunerilor PSD în programul viitorului Executiv.

„Dacă vom hotărî să intrăm la guvernare, atunci, evident, va conta și cealaltă componentă, cea care ține de programul de guvernare, fiindcă e mai importantă decât numărul de ministere”, a declarat liderul social-democrat.

Grindeanu a spus că PSD dispune deja de un program propriu, elaborat înaintea desemnării premierului, pe care l-a prezentat și în timpul consultărilor de la Palatul Cotroceni.

„Noi avem deja programul de guvernare scris. Noi am avut programul de guvernare scris atunci când am mers la Cotroceni, crezând că vom primi acest mandat de a forma guvernul”, a afirmat Grindeanu.

Documentul a fost transmis și premierului desemnat, în timpul vizitei acestuia la sediul PSD, cu câteva zile înainte. Președintele partidului a explicat că social-democrații vor analiza în ce măsură propriile propuneri se regăsesc în programul pregătit de Luca Niculescu.

„Dacă vom hotărî să intrăm, o să vedem forma în care sunt prinse sau dacă ideile noastre sunt prinse în acest program de guvernare. Dacă nu sunt prinse, evident că nu vom susține aceste lucruri, chiar dacă, să spunem, ar fi o dorință de a intra la guvernare”, a spus Sorin Grindeanu.

În timpul discuției, jurnalistul Victor Ciutacu a ridicat problema elaborării unui program de guvernare în condițiile în care Luca Niculescu ia în calcul mai multe formule pentru viitorul Cabinet. Moderatorul a întrebat cum poate fi construit un document cu măsuri concrete înainte de stabilirea componenței politice a Guvernului.

„Cine îi scrie programul de guvernare domnului Luca Niculescu, în contextul în care el însuși ne anunță că are trei variante: cu tehnocrați, cu pesediști, cu o mare adunare populară națională și așa mai departe?”, l-a întrebat moderatorul pe Grindeanu. Ciutacu a susținut că fiecare variantă de guvernare ar putea presupune priorități și politici publice diferite.

În replică, Sorin Grindeanu a afirmat că premierul desemnat lucrează cu specialiști și că programul ar trebui să aibă la bază viziunea acestuia, adaptată ulterior la politicile formațiunilor care vor asigura majoritatea parlamentară.

„Eu cred că normal ar fi să existe o singură abordare, viziunea prim-ministrului, care, evident, în momentul în care are în spate o majoritate, trebuie să țină cont și de politicile”, a declarat liderul PSD.

Jurnalistul a revenit asupra timpului rămas până la prezentarea Cabinetului în Parlament, întrebând dacă negocierile nu au ajuns într-un punct prea avansat pentru modificarea programului. Sorin Grindeanu a respins această interpretare, arătând că Luca Niculescu a primit deja propunerile PSD și le cunoaște de câteva zile.

O altă condiție anunțată de președintele PSD privește prezentarea finanțelor publice în fața Parlamentului. În cazul în care social-democrații decid să participe la guvernare, Grindeanu a spus că îi va solicita premierului desemnat să prezinte, în termen de două săptămâni, situația fiscal-bugetară actualizată a României.

„Dacă vom intra și vom hotărî să intrăm la guvernare, o să-i cerem prim-ministrului desemnat ca, în două săptămâni, să vină în Parlament și să prezinte situația reală fiscal-financiară a României la zi”, a afirmat Grindeanu.

Victor Ciutacu a atras atenția că o asemenea prezentare ar trebui realizată inclusiv cu participarea miniștrilor propuși de PSD. Liderul social-democrat a fost de acord că informațiile privind finanțele publice trebuie prezentate transparent, astfel încât populația să cunoască situația preluată de viitorul Cabinet. Grindeanu a criticat și poziția unor formațiuni politice față de asumarea responsabilității pentru guvernare.

„Așa de bine e în guvernarea Bolojan că el vrea să fugă de această guvernare. Așa de bine e că toată lumea mă îndeamnă să mă duc să fac guvernul”, a spus președintele PSD.

Întrebat dacă organizațiile județene, foștii miniștri sau alți membri ai partidului fac presiuni pentru intrarea PSD la guvernare, Sorin Grindeanu a afirmat că social-democrații sunt conștienți de dificultățile economice și politice. Acesta a susținut că partidul ar prefera o formulă de susținere parlamentară transparentă, însă participarea la Executiv depinde de măsurile propuse de Luca Niculescu.

„Programul de guvernare e mai important, drumul pe care merge România sau evitarea unui dezastru, ca să fiu și mai clar, decât propriile dorințe. Chiar dacă sunt dorințe colective, cum sunt cele ale PSD-ului”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a susținut că formațiunea a mai fost pusă în situația de a lua decizii politice în condiții economice dificile și că va urmări să procedeze similar.

„PSD-ul, în momentele dificile, de aceea am și rămas principalul partid al țării de 35 de ani, a pus mai presus de interesul propriu de partid interesul României. Ăsta este unul dintre momentele de acest tip”, a afirmat președintele social-democrat.

Sorin Grindeanu nu a anunțat o decizie definitivă privind participarea PSD la Guvernul Niculescu. Liderul partidului a condiționat această posibilitate de conținutul programului de guvernare și de acceptarea propunerilor social-democraților.