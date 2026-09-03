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Pensia pe care românii nu se mai bazează. Ce alternative iau în calcul pentru anii de după retragerea din activitate

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Pensia pe care românii nu se mai bazează. Ce alternative iau în calcul pentru anii de după retragerea din activitateSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Trei din patru români consideră că pensia de stat nu le va asigura un trai decent, iar şase din zece sunt preocupaţi de veniturile pe care le vor avea după retragerea din activitate. În acelaşi timp, mai mult de jumătate dintre cei chestionaţi spun că nu sunt pregătiţi financiar pentru perioada pensionării.

Datele apar într-o cercetare realizată în august 2026 de Quantix pentru Banca Transilvania, în rândul populaţiei urbane din România, cu vârste cuprinse între 25 şi 64 de ani.

Pensia de stat nu mai este văzută ca o garanţie suficientă

Potrivit rezultatelor, 75% dintre respondenţi consideră că pensia de stat nu le va asigura un trai decent. În acelaşi timp, 60% sunt preocupaţi de veniturile pe care le vor avea după retragerea din activitate.

Diferenţa dintre preocuparea pentru viitor şi nivelul actual de pregătire financiară este una dintre principalele caracteristici evidenţiate de cercetare. Astfel, 54% dintre respondenţi afirmă că nu sunt pregătiţi financiar pentru momentul pensionării.

Datele indică, de asemenea, un alt decalaj: între stilul de viaţă pe care românii şi-l doresc după pensionare şi resursele financiare pe care le consideră necesare pentru a-l susţine.

„Diferenţa dintre aceste aspiraţii şi nivelul de pregătire financiară explică preocuparea tot mai mare pentru economisire şi planificare pe termen lung”, notează autorii cercetării.

Pensionarea este asociată cu o perioadă activă

pensionari

. Sursa foto: Freepik

Modul în care românii îşi imaginează pensionarea pare să se fi schimbat. Această etapă nu mai este asociată doar cu retragerea din activitate, ci este privită tot mai mult ca o perioadă în care oamenii vor să rămână activi şi să se implice în activităţile importante pentru ei.

Printre activităţile asociate de respondenţi cu anii de după pensionare se numără călătoriile în România şi în străinătate, timpul petrecut cu familia şi prietenii şi gătitul.

Răspunsurile indică astfel dorinţa de a avea, la pensie, nu doar siguranţă financiară, ci şi posibilitatea de a păstra un stil de viaţă activ.

Cât de informaţi sunt românii despre pensii

Aproape jumătate dintre respondenţi au declarat că sunt interesaţi de informaţii despre pensii. În ultimul an, 47% au discutat despre acest subiect, iar 32% au citit informaţii despre pensii. În ceea ce priveşte nivelul de informare, aproximativ 41% dintre respondenţi se consideră bine informaţi despre Pilonul 2. În cazul Pilonului 3, procentul celor care spun că sunt bine informaţi este de 20%.

Pilonul 2, principala sursă de venit avută în vedere

Respondenţii au indicat mai multe surse de venit pe care şi-ar dori să le ia în considerare pentru perioada pensionării. Pilonul 2, reprezentat de pensia privată obligatorie, este indicat de 55% dintre respondenţi. Pe următoarele locuri se află veniturile obţinute din servicii pe care le vor presta, menţionate de 25%, pensia privată facultativă, Pilonul 3, indicată de 22%, şi depozitele bancare, menţionate de 20%.

Rezultatele arată astfel că pensia de stat nu este singura sursă de venit luată în calcul pentru perioada de după retragerea din activitate. Cercetarea a combinat metode calitative şi cantitative, respectiv interviuri în profunzime şi un sondaj.

Studiul a fost realizat în august 2026 de Quantix pentru Banca Transilvania şi a vizat populaţia României din mediul urban, cu vârste între 25 şi 64 de ani.

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