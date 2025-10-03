Pelerinajul de Sfânta Parascheva, 2025. Programul procesiunii de la Iași

Arhiepiscopia Iașilor a făcut public programul ediției din acest an a Pelerinajului de la Iași, subliniind că sărbătoarea dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva este „un moment de comuniune întru sfințenie” pentru credincioșii ortodocși din România și din afara țării, potrivit basilica.ro

În ediția din acest an, credincioșii vor avea ocazia să se închine nu doar la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, ci și la cele ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse special din Tesalonic, Grecia, la finalul zilei de 11 octombrie.

Evenimentele dedicate hramului vor debuta miercuri, 8 octombrie, cu tradiționala procesiune de scoatere a moaștelor Sfintei Parascheva și așezarea lor spre închinare în baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane din Iași.

Pelerinajul se va încheia pe 15 octombrie, când sfintele moaște vor fi reintroduse în Catedrală, marcând încheierea oficială a manifestărilor religioase.

Pelerinii care vor participa la evenimentele religioase din Iași pot obține informații suplimentare apelând numerele 0757.57.91.00 și 0757.033.466, disponibile în intervalul 8–15 octombrie.

Totodată, pe platformele doxologia.ro și mmb.ro va fi actualizată permanent poziția capătului coloanei de credincioși, vizibilă în timp real, traseul rămânând același ca în anii precedenți.

Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost adusă pentru prima dată la Târnovo de împăratul Ioan Asan al II-lea, unde a fost așezată cu mare cinste. În anul 1393, relicvele au fost mutate la Belgrad, iar mai târziu, în 1521, au ajuns la Constantinopol, fiind depuse în biserica Patriarhiei.

În 1641, voievodul Vasile Lupu (1634–1653) a adus sfintele moaște în Moldova, la Iași, unde au fost așezate în Mănăstirea Sfinților Trei Ierarhi. Acestea au fost oferite drept dar de patriarhul Constantinopolului, Partenie I, în semn de recunoștință pentru generozitatea domnitorului, care achitase toate datoriile Patriarhiei Ecumenice.

Miercuri, 8 octombrie 2025

6:00: Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;

6:30: Plecarea în procesiune cu cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva: Va participa Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor;

7:00: Așezarea sfintelor moaște spre închinare, în baldachinul amenajat pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”;

7:00-7:30: Sfințirea apei (Aghiasma mică) – lângă clădirea Bibliotecii „Dumitru Stăniloae”

7:00-11:00: Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

16:00-18:00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

7:00-11:00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

16:00-18:00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

18:00: Prezentarea lucrărilor dedicate Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Muzeul Mitropolitan).

7:00-11:00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

16:00-16:30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19:00-23:00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (în Catedrala Mitropolitană).

7:00-11:00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

8:00-12:00: Sfințirea Bisericii „Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru” din Iași;

12:00–17:00: Cinemaraton Festivalul de Film Quo Vadis – retrospectivă 2024 (în Muzeul Mitropolitan);

16:00-16:30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19:00-23:00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia glas I și a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Catedrala Mitropolitană);

23:30: Întâmpinarea Sfintelor Moaște ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la aeroportul din Iași;

23:50: Întâmpinarea Sfintelor Moaște ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la Catedrala Mitropolitană.

7:00-11:00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

16:00-17:00: Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

19:00-20:30: Pelerinajul „Calea Sfinților”: Procesiune cu sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului;

21:00-0:00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia a Sfântului Apostol Andrei – Aducerea sfintelor sale moaște la Iași (în Catedrala Mitropolitană).

7:00-11:30: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

16:00-16:30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

21:00-2:00: Slujba de priveghere – Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană).

7:00-9:00: Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare (în Catedrala Mitropolitană);

9:00-12:30: Sfânta Liturghie (pe podiumul amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane: Răspunsurile liturgice vor fi date de corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane din Iași);

16:00-16:30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

19:00-23:00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv (în Catedrala Mitropolitană).