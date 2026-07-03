Comitetul de Investigații din Rusia a anunțat vineri condamnarea a 12 persoane în dosarul privind tentativa de asasinat din 2023 care o viza pe redactoarea-șefă a Russia Today, Margarita Simonian. Sentințele pronunțate sunt cuprinse între șase și 20 de ani de închisoare, relatează AFP.

Potrivit autorităților ruse, tentativa de asasinat din 2023 a fost împiedicată de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), iar în urma operațiunii au fost reținuți mai mulți membri ai unui grup despre care anchetatorii susțin că ar fi fost recrutați contra cost de serviciile secrete ucrainene.

Comitetul de Investigații al Rusiei a anunțat vineri că Mihail Balașov, prezentat drept organizatorul grupării, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare.

Tot în același dosar, un alt membru al grupului a primit o pedeapsă de 18 ani de detenție.

Autoritățile au precizat că o parte dintre cei 12 inculpați erau minori la data la care au fost comise faptele, motiv pentru care procesul s-a desfășurat fără accesul publicului.

Margarita Simonian ocupă funcția de redactor-șef al rețelei de televiziune Russia Today și conduce, de asemenea, un grup media de stat din care face parte și agenția de presă RIA Novosti.

Aceasta se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, fiind vizată pentru susținerea invaziei ruse în Ucraina.

În septembrie 2024, Simonian și alți jurnaliști ai Russia Today au fost sancționați și de Statele Unite, în perioada în care administrația americană era condusă de președintele democrat Joe Biden. Washingtonul a invocat atunci presupuse tentative de influențare a alegerilor prezidențiale americane, câștigate ulterior de republicanul Donald Trump.

De la declanșarea războiului din Ucraina, în februarie 2022, mai mulți generali, oficiali ruși și susținători ai Kremlinului au fost uciși în atentate cu bombă produse pe teritoriul Rusiei sau al Ucrainei.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile ruse, aceste operațiuni au fost organizate de Ucraina, care a revendicat o parte dintre asasinate.