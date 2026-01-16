Pe ger, cu flăcări și fum. 27 de persoane, printre care șase copii, evacuate dintr-un bloc din Chișinău

Republica Moldova. Dimineața zilei de 16 ianuarie a început cu alarmă pentru locatarii unui bloc de pe strada Romană 28 din Chișinău. În timp ce temperaturile coborau până la minus 13 grade, un cazan de încălzire defect a declanșat un incendiu într-un apartament, amenințând să transforme frigul în pericol de viață din cauza fumului dens.

Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit prompt, evacuând 27 de persoane, inclusiv șase copii, înainte ca flăcările să se extindă. Incendiul a afectat baia apartamentului și bunurile dintr-o suprafață de circa 50 de metri pătrați, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Pompierii au localizat focul în doar 21 de minute și l-au lichidat complet la ora 08:05.

Conform specialiștilor IGSU, incendiul a fost cauzat, cel mai probabil, de o defecțiune tehnică a cazanului de încălzire. Salvatorii recomandă verificarea periodică a tuturor surselor de încălzire și aerisirea constantă a încăperilor. În caz de defecțiuni, exploatarea trebuie întreruptă imediat pentru a preveni tragediile.

Pe lângă riscurile de incendiu, gerul face victime. În primele două săptămâni ale anului, peste 30 de persoane au ajuns la spital cu hipotermie, dintre care opt cu degerături grave. Unii pacienți au necesitat amputări, iar majoritatea sunt oameni fără adăpost.

Centrul de găzduire temporară din Chișinău oferă cazare gratuită pentru cei aflați în dificultate. Până acum, aproximativ 300 de persoane au beneficiat de ajutorul autorităților, iar cetățenii sunt încurajați să folosească serviciile disponibile, mai ales în zilele de frig extrem.

Meteorologii avertizează că și săptămâna viitoare temperaturile vor coborî noaptea până la minus 18 grade, iar ziua minimele vor fi între minus 5 și minus 10 grade.

„Temperaturile atât minime, cât și maxime vor fi într-o tendință de descreștere. Astfel, începând cu noaptea următoare, minimele vor varia între - 17-12 grade, iar mâine ziua -10-5 grade. Începând cu data de 17 ianuarie până pe 20 ianuarie, minimele vor fi mai coborâte și vor varia între -18-13 grade, însă maximele se mențin în jurul valorii de -10-5 grade. Spre sfârșitul perioadei sau mai bine spus, la data de 21-22 ianuarie, minimele vor ajunge la valori de -15-10 grade, iar maximele de -8-3 grade”, a declarat Natalia Gherasim, meteorolog.

Conform datelor meteorologilor, pentru următoarele zile nu se prevăd ninsori.