Politica Pe cine ar vrea Antonescu în fruntea guvernului







Crin Antonescu, candidatul coaliției la alegerile din luna mai, afirmă că preferă guvernele conduse de premieri politici, având în vedere că aceștia beneficiază de cea mai mare legitimitate și sunt învestiți de Parlament.

Ilie Bolojan, pe lista lui Crin Antonescu

Totuși, el nu exclude posibilitatea de a propune, în situații speciale, un prim-ministru din afara partidelor.

„Eu sunt adeptul guvernelor şi, în consecinţă, premierilor politici, pentru că ei au maxima legitimitate, învestiţi în Parlament”, spune candidatul coaliției.

Crin Antonescu susține că Ilie Bolojan ar putea figura pe o eventuală listă de posibili premieri. Întrebat la Prima TV dacă ar lua în calcul numirea unui prim-ministru din afara partidelor politice, fostul lider PNL a explicat că acest lucru ar fi posibil doar în situații speciale. De asemenea, el a subliniat că nu își dorește să insiste pe scenarii ipotetice.

„Există oameni şi întotdeauna poate să se ivească o situaţie în care un prim ministru non-partizan, deci care nu este sau nu mai este membru al unui partid politic, prim ministru, să spunem aşa, independent sau tehnocrat, să fie soluţie. Dar sunt anumite situaţii doar, nu e o situaţie de căutat”, afirma el.

Modelul britanic, admirat de candidatul coaliției

În ceea ce privește alegerea premierului, Crin Antonescu a declarat că România ar putea urma exemplul britanic.

„Ar fi bine să avem un sistem precum cel britanic, unde nu poţi să fii ministru dacă nu eşti parlamentar (...). Aş prefera şi atunci însă un om care nu are doar hipercompetenţe tehnocratice, ci care are, dacă se poate, şi o experienţă şi oricum un bun înţeles al mecanismelor politice, pentru că vii prim ministru să faci politică, nu tehnocraţie”, mai spune candidatul coaliției.

Pe lista lui Crin Antonescu se află și președintele interimar Ilie Bolojan.

„Ilie Bolojan e un nume care poate fi pe această listă, dar e o listă pe care sunt mai mulţi oameni”.

Crin Antonescu l-a lăudat pe Ilie Bolojan

Nu ar fi prima dată când fostul lider PNL susține că Ilie Bolojan ar fi potrivit pentru o funcție importantă. La finalul lunii martie, Antonescu l-a lăudat pe actualul președinte interimar, menționând că acesta este un „politician cu notorietate”.

„Există întotdeauna toate variantele. Ilie Bolojan este un politician cu notorietate, cu o carieră de performanță și un lider al unui partid important”, a declarat el.

De asemenea, candidatul coaliției la prezidențiale adăugat că are o „relație impecabilă” cu politicianul.

„Cu Ilie Bolojan am o relație de peste 30 de ani care este impecabilă, în sensul că n-am avut foarte mult de-a face, n-am stat, așa cum s-a întâmplat cu alții, ani întregi, zi de zi, la sediul partidului, dar de câte ori am avut de-a face, am fost perfect corecți unul cu celălalt, iar din punctul ăsta de vedere relația cu Bolojan, ca și cea cu Ciolacu, este impecabilă”, a mai spus Crin Antonescu.