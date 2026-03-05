Patru zodii și o zi cu surprize neprogramate. Au parte de provocări în loc de noroc

Unele influențe astrale, considerate dificile pentru anumite semne zodiacale, mai ales în apropierea datei de 5 martie, își fac simțită prezența.

Această perioadă este marcată de tranzite astrologice și aspecte tensionate între planete, ceea ce poate aduce „provocări” sau senzația de „ghinion” în planuri precum comunicarea, relațiile, finanțele sau emoțiile pentru unele zodii.

În contextul astrologic mai larg, evenimente precum Mercur retrograd între 26 februarie și 20 martie 2026 – un fenomen adesea asociat cu confuzie, întârzieri în comunicare și probleme tehnologice sau logistice – ar putea amplifica aceste influențe percepute ca negative pentru anumite semne.

În horoscop, pentru începutul martie 2026, se menționează faptul că Mercur retrograd va influența semnele zodiacale între 26 februarie și 20 martie 2026, moment în care „poate cauza confuzie în comunicare, probleme cu tehnologia, erori sau necesitatea de a repeta acțiuni deja făcute” – elemente considerate de astrologi drept factori care pot contribui la ghinionul perceput al anumitor semne în această perioadă, inclusiv în jurul datei de 5 martie.

Previziunile recente subliniază că pentru nativii din zodia Capricorn, începutul lunii martie poate aduce o perioadă în care este necesar să acorde mai multă atenție siguranței și responsabilității în activități de zi cu zi.

Un horoscop publicat pe 3 martie sugerează că „Capricornii sunt încurajați să fie precauți la drum, să evite graba și să fie atenți la posibile accidente sau incidente” – indicii pe care unii astrologi le interpretează ca influențe astrale mai puțin favorabile în această perioadă apropiată de 5 martie 2026.

Analiștii astrologici care au realizat o ierarhizare generală a semnelor „cele mai puțin norocoase” în 2026 sugerează că Gemeni se confruntă cu „timpuri haotice, semnale mixte și o suprasaturare de decizii”, un tip de experiență care, deși nu indică ghinion în sens absolut, poate genera frustrări, întârzieri sau necesitatea de reevaluare frecventă a planurilor.

În același top al semnelor considerate între cele „mai puțin norocoase” pentru 2026, Fecioara este descrisă ca a fi sub efectul unei perioade în care „rutină, obiceiuri și cerințe interne sunt supuse presiunii, cu schimbări în program și responsabilități care pot părea neașteptate sau greu de gestionat” – elemente percepute ca posibile surse de provocări sau dificultăți în această parte a anului.

Aceeași listă identifică și Pești ca unul dintre semnele cu potențial de „ghinion” în cursul anului 2026, dar într-un sens mai subtil: „confuzia în promisiuni, limite neclare și relații care solicită clarificări” pot aduce încercări emoționale sau situații în care lucrurile nu evoluează conform așteptărilor.

Astrologii subliniază că termenul de ghinion în context astrologic nu echivalează cu catastrofă inevitabilă, ci poate reflecta „o perioadă în care provocările cer mai multă atenție, planificare și adaptare”, în special în timpuri în care planete precum Mercur sunt retrograde sau se află în aspecte dificile.

Unii experți atrag atenția că aceste influențe pot fi „invită la reflecție, consolidare sau recalibrare”, chiar dacă sunt resimțite inițial ca neplăcute.