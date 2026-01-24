Patru atacuri ale rechinilor pe plajele din Sydney. Un copil de 12 ani a murit

O familie din Australia trece prin momente dificile, după ce fiul lor Nico Antic, un băiat de 12 ani, a murit la aproape o săptămână după ce a fost victima unui atac terifiant de rechin, produs în largul coastelor orașului Sydney. Copilul se afla în comă de la momentul incidentului, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, informează publicația Express.

Nico Antic a fost atacat de un rechin duminică, 18 ianuarie, în timp ce se afla cu prietenii săi la Nielson Beach, cunoscută și sub numele de Shark Beach. După incidentul șocant, băiatul a fost transportat de urgență la Spitalul de Copii din Sydney Randwick, unde a fost menținut în comă. La aproape o săptămână de la tragedie, părinții copilului, Lorena și Juan, au confirmat decesul fiului lor și au vorbit despre durerea imensă prin care trece familia.

Familia lui Nico a transmis un comunicat emoționant, în care a vorbit despre copilul pe care l-a pierdut:

„Nico a fost un băiat vesel, prietenos și sportiv, cu un suflet extrem de bun și generos. Era mereu plin de viață și așa ni-l vom aminti. Dorim să le mulțumim din suflet echipelor de intervenție și personalului de la Spitalul de Copii din Sydney, Randwick, pentru tot ce au făcut pentru a-l îngriji pe Nico. De asemenea, mulțumim tuturor membrilor comunității pentru sprijinul și mesajele de încurajare. Vă rugăm să ne respectați intimitatea în această perioadă extrem de dificilă”.

Incidentul s-a produs în timp ce Nico se afla cu prietenii săi și sărea de pe stânci în apă, la capătul plajei. Atacul a fost primul dintr-o serie de patru incidente similare înregistrate în statul New South Wales.

La începutul săptămânii, sora copilului, Sophie, a declarat pentru Daily Mail că fratele ei se afla într-o stare critică. „Nico este încă adormit, dar nu va putea supraviețui, deoarece creierul său nu mai prezintă nicio reacție”, a spus aceasta.

Sophie a vorbit și despre personalitatea fratelui său: „Este un copil sportiv și reușește mereu să aducă zâmbete pe fețele oamenilor. Este iubit de mulți prieteni și membri ai familiei.”

În contextul creșterii numărului de atacuri de rechini în zona Sydney, directorul executiv al Surf Life Saving NSW, Steve Pearce, a explicat pentru postul public australian ABC care sunt riscurile actuale.

„De fiecare dată după un eveniment meteorologic major există multă scurgere de apă și debite mari din pâraie care ajung în ocean și la gurile râurilor. Recomandăm cu tărie ca nimeni să nu înoate sau să facă surf în apropierea gurilor de râu, deoarece acestea sunt zone în care rechinii se adună. Dacă apa este tulbure, m-aș gândi de două ori înainte să intru.”

Steve Pearce a adăugat: „Calitatea apei este atât de slabă încât favorizează activitatea rechinilor taur… așa că mai bine mergeți la o piscină locală, pentru că, în acest moment, recomandăm ca plajele să fie considerate nesigure.”