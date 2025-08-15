Social Patriarhul Daniel, mesaj de Adormirea Maicii Domnului. Arhiepiscopul a explicat un detaliu important







Adormirea Maicii Domnului. Zeci de mii de pelerini au participat joi seară la Slujba Vecerniei unită cu Litia, oficiată la Mănăstirea Nicula de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei.

În predica sa, IPS Andrei a vorbit despre o parte dintre sfinții români canonizați în acest an, evidențiind curajul și statornicia cu care și-au apărat credința în fața prigoanei seculariste. Mitropolitul Clujului i-a menționat pe Sfinții Paisie și Cleopa de la Sihăstria, precum și pe Sfântul Dometie de la Râmeț.

Ierarhul le-a transmis pelerinilor să fie un exemplu pentru ceilalți, astfel încât să-i apropie de credință. La rândul său, Preasfințitul Părinte Timotei i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul Maicii Domnului.

„Rugăciunea nu înseamnă doar a gândi la Dumnezeu, ci a simți și a trăi în comuniune cu El. Maica Domnului ne învață să privim mereu spre cer, ca Domnul să privească spre noi, și să ne umplem de har prin rugăciune, iubire și milostenie”, a spus PS Timotei.

Înaintea slujbelor de seară, cei doi ierarhi i-au binecuvântat pe participanții la pelerinajul „La Nicula colo-n deal”, început joi la Biserica „Sfântul Nicolae” din Gherla. Mii de oameni au luat parte la eveniment și s-au oprit la Mănăstirea „Sfinții 40 de Mucenici”, Memorialul Gherla, unde s-au rugat pentru sufletele celor care au suferit în temnițele comuniste.

Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din țară, a fost prăznuită prin rugăciuni la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. La finalul slujbei, Patriarhul Daniel a vorbit despre semnificația trecerii Fecioarei Maria la viața veșnică.

Patriarhul Daniel a explicat că înțelesurile sărbătorii Adormirii Maicii Domnului pot fi descoperite atât în sinaxar, cât și în icoana acesteia. El a arătat că icoana cuprinde numeroase semnificații duhovnicești, care reflectă relatările din sinaxar și subliniază sensul specific al praznicului.

Potrivit sinaxarului, după ce Arhanghelul Gavriil i-a spus că se va muta la Domnul, Fecioara Maria s-a rugat pentru viața pământească și pentru primirea sufletului său în cer. În drumul spre casă, arbuștii de pe munte s-ar fi plecat în semn de cinstire. Ajunsă acasă, și-a pregătit camera și patul, apoi le-a chemat pe cele mai apropiate vecine și pe câteva văduve sărace, cărora le-a spus vestea primită. Le-a oferit acestora hainele sale, iar când ele au început să plângă, le-a îndemnat să nu fie întristate, deoarece merge la Fiul său, în cer.

„Sinaxarul ne mai spune că deodată, printr-o lucrare a Duhului Sfânt, au început să vină la înmormântarea ei pe nori, prin văzduh, Apostolii lui Hristos pentru a aduce cinstire Maicii Domnului. De aceea, în icoană se văd în jurul catafalcului Apostoli, iar mai sus, îngeri și femeile care erau prezente. (...)

La trei zile după ce a fost înmormântată, a venit și Apostolul Toma. El a voit să vadă mormântul, iar cei prezenți, când l-au deschis, au găsit în el doar un giulgiu al Maicii Domnului, înțelegând de aici că ea a fost mutată la cer, călăuzită de îngeri la porunca Domnului Iisus Hristos, Cel ce a luat-o la sine”, a mai spus acesta.

Patriarhul României a precizat că, din punct de vedere teologic și factual, Adormirea Maicii Domnului nu poate fi descrisă ca „înviere” sau „înălțare la cer”.

În tradiția ortodoxă se folosesc doar termenii „adormirea” și „mutarea la cer”. Primul indică faptul că moartea Maicii Domnului, înțeleasă ca despărțirea sufletului de trup, a fost reală, iar al doilea arată că a ajuns în cer, alături de Fiul său, prin voia acestuia.

„De aceea, această sărbătoare nu este numită, nici Învierea Maicii Domnului, nici Înălțare, cum greșit zic unii, uneori de neștiință”, a mai spus acesta.