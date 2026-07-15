Patriarhul României, Preafericitul Părinte Daniel, își va aniversa ziua de naștere pe 22 iulie 2026 într-un format diferit față de anii anteriori. Potrivit Patriarhiei Române, momentul va fi marcat printr-o ședință de lucru dedicată pregătirii unui important eveniment destinat tinerilor ortodocși.

Patriarhia Română a anunțat că aniversarea zilei de naștere a Patriarhului Daniel va fi marcată pe 22 iulie, în timpul unei ședințe de lucru la Centrul Cultural Misionar „Familia” din orașul Pantelimon.

La întâlnire vor participa membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor care nu se află în concediu de odihnă.

Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, tema reuniunii este „Stadiul actual al pregătirilor «Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși», din 31 august – 3 septembrie 2026”, potrivit sursei.

Reprezentanții Patriarhiei au reamintit că ziua oficială dedicată Patriarhului Daniel nu este cea de naștere, ci aniversarea întronizării sale.

„Sărbătoarea oficială (instituțională) a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este aniversarea întronizării Sale ca Patriarh, în ziua de 30 septembrie”, se arată în comunicat.

Reprezentanții instituției adaugă că ziua de naștere, celebrată pe 22 iulie, precum și onomastica din luna decembrie, reprezintă sărbători cu caracter personal.

„Aniversarea zilei de naștere, 22 iulie, și aniversarea onomasticii, Sfântul Proroc Daniel (17 decembrie) și Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul (18 decembrie) sunt sărbători personale”, mai spun aceștia.

Cei care doresc să îi transmită urări Patriarhului Daniel pot lăsa mesajele direct la Cabinetul Patriarhal al Reședinței Patriarhale din București, situată pe strada Patriarhiei nr. 2. De asemenea, felicitările pot fi trimise și prin e-mail sau fax.

„Persoanele care doresc să transmită mesaje de felicitare Preafericitului Părinte Patriarh Daniel le pot înmâna direct la Cabinetul Patriarhal al Reședinței Patriarhale din București (…) sau trimite la adresa de e-mail [email protected], ori la numărul de fax 021.406.71.62”, mai arătă Patriarhia.