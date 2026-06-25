Reprezentanții Patriarhiei Române și-au exprimat solidaritatea față de persoanele afectate de cutremurele produse recent în Venezuela, care au provocat pierderi de vieți omenești, sute de răniți și importante pagube materiale.

„În semn de profundă durere faţă de cei afectaţi de cutremurele care au lovit recent Venezuela, provocând pierderi de vieţi omeneşti, răniţi şi imense pagube materiale, Patriarhia Română adresează un mesaj de solidaritate creştină poporului venezuelean greu încercat de această calamitate”, transmite, joi, Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Reprezentanții Patriarhiei Române și-au îndreptat gândurile și către cetățenii români aflați în Venezuela.

„Ne exprimăm compasiunea faţă de cetăţenii români aflaţi în Venezuela, cerând Domnului să îi ocrotească, să le dăruiască pace, curaj şi sănătate, iar celor care au trecut prin momente de teamă şi încercare să le ofere puterea şi speranţa de a depăşi aceste greutăţi. În aceste momente de grea încercare, ne rugăm lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor trecuţi la cele veşnice, pentru grabnica însănătoşire a celor răniţi şi pentru ocrotirea tuturor celor care au avut de suferit”, mai transmite Patriarhie Română.

Cu câteva ore în urmă, Venezuela a fost lovită de două cutremure puternice, cu magnitudinile de 7,2 și 7,5, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).

Conform autorităților venezuelene, cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața, peste 700 au fost rănite, iar seismele au provocat distrugeri semnificative în mai multe regiuni ale țării.

China și Spania s-au numărat printre primele state care au anunțat că sunt pregătite să sprijine Venezuela în urma cutremurelor devastatoare.

China și Venezuela au dezvoltat, de-a lungul ultimelor decenii, o relație de parteneriat strategic, consolidată în 2023 prin semnarea unui acord de cooperare extinsă. Beijingul a oferit sprijin economic și diplomatic Caracasului, iar o mare parte din exporturile de petrol venezuelene au fost direcționate către piața chineză. De asemenea, companiile chineze au investit în proiecte importante de infrastructură în această țară.