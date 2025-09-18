Pastor american, acuzat de trafic de minori în București. A fost dat în judecată de doi români

Doi români l-au acuzat pe un fost pastor al unei mega-biserici din Riverside de abuz sexual și trafic de minori. „Acest proces deplasat vizează în mod eronat Harvest Riverside și pe pastorul nostru ca o formă de extorcare financiară”, susține biserica în care slujea pastorul. Potrivit plângerilor depuse la Tribunalul Districtual al SUA din California de doi bărbați români, faptele s-ar fi desfășurat timp de mai mulți ani într-un adăpost pe care acesta îl administra la București, scrie Associated Press.

Plângerile au fost depuse marți de Marian Barbu, în vârstă de 33 de ani, și Mihai-Constantin Petcu, de 40 de ani, care susțin că fostul pastor și misionar al Harvest Christian Fellowship, Paul Havsgaard, i-a abuzat grav pe ei și pe zeci de alți copii din adăpost, pe o perioadă de opt ani. Procesele îi menționează și pe Greg Laurie, fondatorul și pastorul principal al bisericii, cunoscut evanghelist și autor, precum și pe alți lideri ai congregației, pe motiv că nu au intervenit pentru a preveni abuzurile.

Havsgaard este acuzat că îi ademenea pe copiii străzii oferindu-le hrană, promițându-le un acoperiș și acces la educație. „Cei doi bărbați sunt răniți, furioși și continuă să sufere de PTSD și de dificultăți sociale”, a declarat Jef McAllister, avocat londonez din cadrul firmei care îi reprezintă pe Barbu și Petcu.

În mod obișnuit, Associated Press nu dezvăluie numele persoanelor care afirmă că au fost victime ale abuzurilor sexuale, însă face excepție atunci când acestea aleg să își asume public identitatea, așa cum au făcut cei doi români.

Biserica nu a pus la dispoziție un contact pentru Paul Havsgaard, iar The Associated Press nu a reușit să comnunice cu acesta prin adresele de e-mail sau numerele de telefon identificate online. Harvest Christian Fellowship a declarat că acuzațiile din proces sunt „șocante”, însă a subliniat că responsabilitatea trebuie să îi revină lui Havsgaard, nu instituției sau pastorului său fondator, cunoscut la nivel internațional.

„Acest proces deplasat vizează în mod eronat Harvest Riverside și pe pastorul nostru ca o formă de extorcare financiară”, se arată în declarație. „El nu caută adevărul și nici nu încearcă să îl oprească pe presupusul infractor”.

În documentele depuse, biserica este acuzată de neglijență, iar Greg Laurie, alături de alți lideri de rang înalt, este vizat pentru că nu l-ar fi monitorizat pe Havsgaard, deși existau semnale de alarmă repetate și rapoarte din partea donatorilor, vizitatorilor și altor persoane care au suspectat abuzuri sexuale și au constatat condițiile de trai precare din adăpost.

Conform procesului, Greg Laurie nu doar că l-ar fi lăsat pe Havsgaard să rămână în România sub o supraveghere minimă, dar biserica i-ar fi virat lunar 17.000 de dolari direct în contul bancar personal. Documentele mai arată că Havsgaard s-a întors în California, aducând cu el câțiva dintre copiii pe care este acuzat că i-ar fi abuzat, pentru a strânge fonduri în beneficiul Harvest, folosindu-se de activitatea de reabilitare a copiilor străzii din România ca argument.

Oficial, biserica a precizat că a sprijinit inițiativa lui Havsgaard „pentru o perioadă de timp”, la fel cum a finanțat numeroși misionari la nivel global, însă a subliniat că „cea mai mare parte a afirmațiilor din procese despre biserica noastră este absolut și complet falsă; unele sunt pur și simplu calomnii”.

De asemenea, reprezentanții bisericii au afirmat că au încercat să colaboreze cu reclamanții și că au sesizat autoritățile competente, însă bărbații și avocatul lor ar fi refuzat să coopereze cu instituțiile americane.

În plângerea depusă la tribunal, Marian Barbu a descris condițiile din adăpost ca fiind „o cameră de tortură în interiorul unei închisori”. El și Mihai-Constantin Petcu îl acuză pe Paul Havsgaard că îi exploata pe băieții mai mari, obligându-i să întrețină relații sexuale prin videochat sau în băi și oprindu-și o parte din câștigurile obținute.

Documentele prezintă detalii despre abuzuri grave, de la agresiuni sexuale și atingeri nepotrivite până la pedepse fizice umilitoare, precum obligarea copiilor să îngenuncheze pe coji de nucă sau legarea lor de paturi și calorifere. Conform plângerii, în timpul acestor acte, Havsgaard le-ar fi spus victimelor: „Știu ce vrea Dumnezeu; ce vreau eu, vrea Dumnezeu”.

Avocatul Jef McAllister a precizat că, în următoarele săptămâni, urmează să fie depuse noi acțiuni în instanță, care ar putea implica cel puțin alte 20 de persoane ce afirmă că au fost abuzate în cadrul aceluiași adăpost.

„Unii dintre ei sunt încă analfabeți, chiar dacă au trăit în aceste cămine unde ar fi trebuit să primească o educație”, a spus el. „Au probleme cu încrederea. Au grijă unul de celălalt”.