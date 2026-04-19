Partidul lui Peter Magyar a obținut 141 de mandate în Parlamentul Ungariei după numărarea finală a voturilor

Autoritatea electorală din Ungaria a anunțat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, iar partidul Tisza, condus de Peter Magyar, a obținut 141 de mandate din totalul de 199, după centralizarea voturilor prin corespondență, din străinătate și a celor redistribuite, consolidând victoria obținută la scrutinul de duminica trecută potrivit Reuters.

Rezultatul final arată o creștere față de estimările inițiale, care indicau 138 de mandate pentru formațiunea de centru-dreapta Tisza. După numărarea completă, inclusiv a voturilor din diaspora și a celor transferate, totalul a urcat la 141 de mandate. Această majoritate depășește pragul de două treimi din Parlament, necesar pentru modificarea Constituției și pentru promovarea unor reforme importante, inclusiv măsuri anticorupție.

Victoria marchează o schimbare majoră în politica ungară, după 16 ani de guvernare a partidului Fidesz, condus de Viktor Orbán, ale cărui politici au fost considerate un reper pentru mai mulți lideri conservatori din Occident.

După confirmarea rezultatului, liderul Tisza a transmis un mesaj în cadrul unui clip video care a subliniat importanța votului primit.

„O majoritate fără precedent, un mandat fără precedent şi, în acelaşi timp, o responsabilitate enormă”, a declarat Magyar într-un mesaj referitor la rezultatul final al alegerilor.

Acesta a anunțat că preluarea mandatului ar urma să aibă loc în jurul datei de 9 sau 10 mai, moment după care va lansa o campanie amplă anticorupție, inclusă într-un plan mai larg de relansare economică, în contextul în care economia Ungariei a înregistrat stagnare în ultimii trei ani.

Rezultatul final evidențiază și reculul semnificativ al partidului Fidesz. Dacă la alegerile din 2022 formațiunea câștigase 87 dintre cele 106 circumscripții uninominale, la scrutinul actual a obținut doar 10. În noul Parlament, Fidesz va avea 52 de parlamentari, o scădere semnificativă față de scrutinul precedent.

Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea la scurt timp după anunțarea rezultatelor, într-un context marcat de o prezență record la vot.

Într-un interviu online acordat joi, liderul ungar a respins acuzațiile de corupție, afirmând că Ungaria nu este mai coruptă decât alte state europene, însă a admis că relatările frecvente despre averile unor oameni de afaceri apropiați de partid ar fi putut influența rezultatul alegerilor.

Victoria lui Peter Magyar a fost urmată de reacții pozitive pe piețele financiare, activele ungare înregistrând creșteri, pe fondul așteptărilor privind o posibilă îmbunătățire a relațiilor cu Uniunea Europeană.

În ultimii ani, relațiile dintre Budapesta și Bruxelles au fost tensionate, iar Comisia Europeană a suspendat accesul Ungariei la unele fonduri europene, invocând probleme legate de statul de drept.

O eventuală normalizare a acestor relații ar putea duce la deblocarea unor sume importante.

Majoritatea obținută de partidul Tisza îi oferă lui Peter Magyar posibilitatea de a revizui reformele adoptate în perioada guvernării Fidesz, în special cele legate de statul de drept. Noua conducere ar urma să inițieze și măsuri anticorupție, considerate prioritare în programul politic anunțat.

Preluarea mandatului este așteptată la începutul lunii mai, moment după care noul executiv va începe implementarea direcțiilor anunțate în campanie.