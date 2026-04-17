Tensiuni în Ungaria, după ce Peter Magyar a adus acuzații grave guvernului condus de Viktor Orban

Liderul partidului Tisza și viitorul premier al Ungariei, Peter Magyar, a anunțat pe Facebook că au apărut informații potrivit cărora documente sensibile din perioada guvernului condus de Viktor Orbán ar fi fost distruse în mai multe instituții și structuri afiliate statului. Potrivit acestuia, astfel de acțiuni ar fi vizat ministere, instituții guvernamentale, inclusiv Oficiul Național Judiciar, dar și companii apropiate de actuala putere.

„Primim tot mai multe informații privind distrugerea pe scară largă a documentelor din diverse ministere, instituții afiliate și companii apropiate de Fidesz”, a scris Magyar pe platforma X.

Într-un mesaj video publicat ulterior, liderul Tisza a susținut că persoanele implicate în astfel de acțiuni vor răspunde în fața legii dacă formațiunea sa va ajunge la guvernare.

„Oricine participă la astfel de activități criminale va fi pedepsit cu toată severitatea legii după formarea noului guvern”, a declarat acesta.

Peter Magyar a făcut apel și la cetățeni să transmită informații privind eventuale distrugeri de documente, anunțând crearea unei platforme online pentru sesizări anonime. În mesajul asociat inițiativei, el a susținut necesitatea opririi „distrugerii documentelor care dovedesc responsabilitatea guvernului Orbán”.

Nu este prima dată când liderul Tisza lansează astfel de acuzații. După alegerile parlamentare din 12 aprilie, acesta a susținut că ar fi existat tentative de distrugere a unor documente sensibile în instituții guvernamentale.

Într-o declarație anterioară, el a comparat aceste presupuse acțiuni cu practici din perioada comunistă, afirmând că „distrug documente, iar asta nu îi va ajuta”.

La două zile după alegerile parlamentare din Ungaria, premierul Viktor Orbán a acordat primul interviu în care a comentat rezultatul scrutinului, în urma căruia formațiunea sa a fost învinsă de partidul condus de Péter Magyar.

Șeful guvernului de la Budapesta a descris rezultatul ca fiind unul clar și fără echivoc, admis că diferența înregistrată este semnificativă.

„Cifrele vorbesc clar. Este o înfrângere clară. Magnitudinea înfrângerii este mare”, a declarat Viktor Orbán pentru Hirado.

Acesta a susținut că scena politică a dreptei maghiare are nevoie de o reașezare profundă, afirmând că actuala formulă nu mai poate continua în aceeași structură și că este necesară o transformare majoră a întregii zone național-conservatoare.

„Comunitatea de dreapta nu mai poate continua să existe în forma de până acum. Este nevoie de o reînnoire completă. O epocă politică s-a încheiat”, a spus Orbán.

Premierul ungar a precizat că procesul de schimbare nu vizează exclusiv partidul Fidesz, ci întreg spectrul politic de dreapta.

Totodată, Orbán a vorbit și despre impactul personal al rezultatului electoral, recunoscând că a traversat un moment dificil imediat după anunțarea rezultatelor, pe care l-a descris ca fiind un șoc emoțional.