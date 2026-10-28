Alegerile parlamentare din Israel, desfășurate marți, 27 octombrie 2026, au adus partidele arabe în centrul discuțiilor privind formarea viitorului guvern, după o creștere puternică a participării la vot în comunitățile arabe. Primele sondaje la ieșirea de la urne au indicat că cele două principale formațiuni arabe ar putea obține împreună 18 sau 19 mandate în Knesset, parlamentul israelian cu 120 de locuri. Rezultatele oficiale sunt încă în curs de centralizare, iar configurația finală a majorității rămâne incertă. Al Jazeera și The Times of Israel au relatat despre avansul estimat al acestor formațiuni.

Miza este importantă deoarece niciun bloc politic nu părea să dispună de suficiente mandate pentru a guverna fără negocieri suplimentare. Pentru obținerea majorității în Knesset sunt necesare cel puțin 61 de locuri. În acest context, poziția partidelor arabe, conduse de Mansour Abbas în cazul formațiunii Ra’am și de Yousef Jabareen în cazul Listei Comune, ar putea influența discuțiile dintre taberele rivale.

Primele estimări au indicat o prezență la vot de aproximativ 80% în rândul cetățenilor arabi ai Israelului, un nivel neobișnuit de ridicat față de scrutinurile precedente. La nivel național, participarea a ajuns la 77,7%, potrivit cifrelor citate de presa israeliană și de Al Jazeera.

Creșterea participării poate avea efecte directe asupra reprezentării parlamentare, deoarece mandatele sunt distribuite proporțional cu voturile obținute de listele electorale care depășesc pragul necesar. În alegerile din 2022, participarea mai redusă în numeroase localități arabe a limitat influența electorală a acestor comunități.

Cetățenii arabi reprezintă aproximativ 21% din populația Israelului. Printre preocupările invocate în dezbaterea politică se numără criminalitatea violentă, siguranța publică, finanțarea serviciilor locale și discriminarea. Aceste teme au contribuit la mobilizarea alegătorilor, deși motivele individuale pentru participare diferă.

Mansour Abbas, liderul partidului Ra’am, a susținut participarea formațiunii sale la guvernare, dacă rezultatele electorale permit formarea unei majorități funcționale. Partidul a făcut deja parte din coaliția condusă de Naftali Bennett și Yair Lapid în perioada 2021–2022, demonstrând că o formațiune arabă poate avea un rol direct în susținerea unui guvern israelian.

În seara alegerilor, Abbas a atras atenția că negocierile trebuie să pornească de la cifrele parlamentare. Potrivit declarațiilor sale relatate de presa internațională, prioritatea este stabilirea posibilității de a forma un guvern, înainte de discutarea condițiilor politice.

Ra’am are o abordare diferită de cea a Listei Comune, care reunește formațiuni precum Hadash, Ta’al și Balad. Aceasta din urmă a indicat disponibilitatea de a negocia sprijinul pentru un guvern alternativ din afara unei eventuale coaliții, în funcție de program și de angajamentele asumate.

Printre condițiile avansate de reprezentanții Listei Comune se numără un plan finanțat și monitorizat pentru combaterea criminalității. Totodată, diferențele privind războiul, securitatea și politica de colonizare ar putea complica orice înțelegere cu partidele evreiești.

Posibilitatea includerii formațiunilor arabe într-o viitoare coaliție provoacă dezacorduri și în tabăra partidelor evreiești. Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar, a prezentat condiții pentru cooperarea cu partidele arabe, invocând recunoașterea Israelului ca stat evreiesc și democratic, precum și poziții privind securitatea națională și Hamas.

În schimb, Yair Golan, liderul formațiunii Democrații, susține includerea partidului Ra’am într-o coaliție. Naftali Bennett, care a condus guvernul din care Ra’am a făcut parte, s-a pronunțat împotriva repetării acestei formule, invocând caracterul non-sionist al partidului.

Aceste diferențe arată că negocierile nu depind exclusiv de numărul de mandate. Pozițiile privind identitatea națională, securitatea, politicile publice și încrederea dintre parteneri pot determina dacă o alianță este posibilă.

Creșterea influenței electorale a cetățenilor arabi readuce în discuție relația dintre participarea democratică și inegalitățile cu care se confruntă comunitatea. Prezența reprezentanților arabi în parlament și posibilitatea participării la guvernare sunt elemente importante ale sistemului politic israelian, dar nu rezolvă automat problemele legate de discriminare sau de distribuirea resurselor publice.

În același timp, situația cetățenilor arabi ai Israelului trebuie diferențiată de cea a palestinienilor din Cisiordania ocupată, care se află într-un cadru juridic și politic distinct. Organizațiile pentru drepturile omului au formulat acuzații privind discriminarea și sistemul de control asupra palestinienilor, în timp ce autoritățile și alți actori contestă anumite interpretări. Aceste chestiuni necesită examinarea separată a faptelor și a argumentelor fiecărei părți.

În primele ore după închiderea urnelor, sondajele la ieșirea de la vot au oferit estimări diferite privind distribuția mandatelor. Niciuna dintre principalele tabere nu avea o majoritate clară în toate proiecțiile, iar numărătoarea voturilor putea modifica raportul de forțe.

Conform calendarului anunțat de autoritățile electorale, rezultatele finale urmează să fie publicate până la 4 noiembrie 2026. Ulterior, negocierile pentru formarea guvernului vor stabili dacă partidele arabe vor participa direct la executiv, vor susține o coaliție din exterior sau vor rămâne în opoziție.

Alegerile arată că mobilizarea alegătorilor arabi poate influența calculele parlamentare ale Israelului. Impactul politic concret va depinde însă de rezultatele oficiale și de capacitatea partidelor de a ajunge la un acord privind programul și responsabilitățile viitorului guvern.