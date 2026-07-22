Republica Moldova. Curtea de Apel Centru a dispus dizolvarea partidelor politice afiliate penalului Ilan Şor. Este vorba despre partidele „Șansă”, „Renaștere”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie”.

Decizia a fost luată miercuri, 22 iulie, de un complet din trei magistraţi.

În aceeaşi zi, Curtea de Apel Centru a dispus şi suspendarea activităţii partidului „Moldova mare”, condus de Victoria Furtună, care ar fi finanţat de Şor.

Decizia Curţii de Apel vine la aproape opt luni după ce fostul deputat, condamnat la 15 ani în dosarul fraudei bancare, a a anunţat de la Moscova că îşi retrage proiectele sociale şi renunţă să mai facă politică în Republica Moldova.

Hotărârile judecătorești au fost luate în baza unor solicitări înaintate instanței de către Ministerul Justiției. Comisia Electorală Centrală și Serviciul de Informații și Securitate au fost parte din proces, intervenind de partea Guvernului.

Mai întâi instanţa a emis o hotărâre prin care „Șansă”, „Renaștere”, „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și „Victorie” au fost declarate succesoare ale Partidului Şor, scos în afara legii de către Curtea Constituţională în 2023.

Printr-o altă hotărâre a Curţii de Apel, pronunţată în aceeaşi zi, s-a dispus dizolvarea celor patru partide.

Partidul „Moldova mare” nu a fost declarat succesosor al Partidului ŞOR. Dar la solicitarea Ministerului Justiţiei, activitatea formaţiunii a fost suspendată pentru 12 luni.

Deciziile adoptate miercuri de către Curtea de Apel Centru vin în contextul unei decizii recente a Curţii Cnstituţionale. Pe 30 iunie, Curtea Constituțională a respins mai multe sesizări formulate de partidele controlate de oameni apropiați lui Ilan Șor.

Aceștia contestau dreptul Guvernului de a cere instanțelor de drept comun suspendarea / dizolvarea unor partide.

Partidele implicate în acel proces de la Curtea Constituțională au susținut că posibilitatea ca Guvernul să obțină limitarea activității unui partid prin intermediul instanțelor civile încalcă normele democratice.

„Prin interzicerea succesiunii partidelor declarate neconstituționale, autoritățile își îndeplinesc obligația de a proteja ordinea constituțională și valorile democratice în fața unor strategii frauduloase de menținere a activității partidelor declarate neconstituționale și de reîncarnarea lor în partidele existente sau nou create”, a declarat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole.

Cele patru partide recunoscute de Curtea de Apel Centru ca succesoare ale partidului ŞOR nu au venit cu o reacţia la deciziile Curţii de Apel Chişinău. Cu o reacţie publică a venit doar Victoria Furtună, preşedinta partidului „Moldova Mare”.

„Astăzi, sistemul politic din Republica Moldova a trecut o linie roșie. După ce au schimbat regulile jocului după bunul lor plac și în interesul lor, au găsit o metodă de a-și elimina adversarii: suspendarea activității Partidului Politic „Moldova Mare” pentru 12 luni.

Întrebarea este simplă: de ce se tem atât de mult de vocea poporului? O asemenea decizie nu poate fi întemeiată pe articole de presă, speculații, interpretări tendențioase și note fără dovezi concrete. Când presiunea politică înlocuiește argumentele juridice, statul de drept devine o iluzie.

În ultimele zile am asistat la o campanie orchestrată de denigrare și dezinformare.Au fost lansate informații false pentru a influența opinia publică și a pune presiune pe instanță. Au încercat să amestece acest caz cu alte dosare, deși fiecare cauză trebuie examinată separat, în baza probelor și a legii, nu a intereselor de partid”, a declarat Victoria Furtună.