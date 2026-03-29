Propaganda lui Călin Georgescu, mutată peste Prut. Victoria Furtună, politician pro-rus, și-a lansat campania „hrană, apă, energie”

Apariția unei teme identice în discursul politic din România și Republica Moldova atrage atenția asupra unei posibile coordonări ideologice în regiune. Politiciana din Republica Moldova, Victoria Furtună, a lansat recent o campanie centrată pe pilonii „hrană, apă, energie”, o formulă deja consacrată în discursul public din România de către Călin Georgescu.

Departe de a fi o coincidență, această suprapunere de teme sugerează o strategie politică bazată pe mobilizarea electoratului prin concepte aparent fundamentale, dar încărcate de semnificații geopolitice și ideologice. În ambele cazuri, accentul este pus pe ideea de control absolut asupra resurselor, prezentată ca o formă de suveranitate economică și națională, notează G4media.ro.

Pentru Călin Georgescu, aceste trei elemente reprezintă nucleul discursului său politic încă din 2016, când a publicat lucrarea cu același titlu. În această viziune, resursele naturale sunt prezentate drept fundamentul independenței statului, iar controlul asupra acestora este asociat cu o retorică anti-occidentală și anti-globalizare.

În Republica Moldova, Victoria Furtună a preluat aproape integral această temă, adaptând-o la contextul local. Mesajul său pune accent pe gestionarea resurselor interne și pe ideea că soluțiile pentru problemele țării există deja, dar nu sunt aplicate din lipsă de voință politică.

„Apa este viață, hrană, energie și dezvoltare. Astăzi am discutat asupra soluției într-un grup de lucru cu academicianul, omul de știință, un om care va ramâne în istoria Republicii Moldova, fost președinte al Academia de Științe a Moldovei, recunoscut și apreciat internațional, expertizele căruia pînâ prezent sunt puse pe prim plan despre una dintre cele mai acute probleme ale țării: aprovizionarea cu apă a Republica Moldova. Ceea ce m-a surprins cel mai mult? Că soluțiile există încă de la formarea statului nostru. Nu e nevoie de miracole sau invenții revoluționare – este necesar doar voință politică”, a scris aceasta.

Astfel, discursul devine accesibil și ușor de internalizat de către public, dar în același timp evită detaliile tehnice sau economice concrete.

Campania lansată de Victoria Furtună este ilustrată inclusiv prin imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale, ceea ce indică o adaptare modernă a unui mesaj tradiționalist. În esență, discursul promovează ideea că statul trebuie să dețină controlul total asupra resurselor strategice.

Această viziune este frecvent asociată, în spațiul est-european, cu poziții care favorizează distanțarea de Uniunea Europeană și apropierea de sfera de influență a Rusiei. Deși nu este exprimată direct în termeni geopolitici, orientarea devine evidentă prin temele recurente și prin modul de prezentare.

Profilul politic al Victoriei Furtună este unul controversat. În iulie 2025, aceasta a fost inclusă pe lista de sancțiuni a Consiliul Uniunii Europene, fiind acuzată că promovează agenda Rusiei în Republica Moldova.

Potrivit deciziei oficiale, Furtună ar fi beneficiat de sprijin din partea lui Ilan Șor și a blocului politic asociat acestuia, considerat succesorul unei formațiuni scoase în afara legii. În contextul alegerilor prezidențiale din 2024, autoritățile europene au indicat inclusiv posibile acțiuni de influențare a votului.

Ulterior, și autoritățile române au luat măsuri, retrăgându-i cetățenia, pe fondul acestor suspiciuni.

După alegerile prezidențiale, au apărut informații privind conexiuni între cercuri apropiate Victoriei Furtună și reprezentanți ai unor formațiuni politice din România. Aceste legături, chiar dacă nu sunt oficial confirmate la nivel instituțional, sugerează existența unor rețele de influență care depășesc granițele naționale.

În același timp, Furtună promovează proiectul „Moldova Mare”, o viziune revizionistă care include teritorii din România și Ucraina. Acest tip de discurs amplifică tensiunile regionale și complică relațiile dintre state.

Atât Călin Georgescu, cât și Victoria Furtună utilizează un limbaj care combină teme economice cu elemente religioase și identitare. În cazul lui Georgescu, referințele la „rădăcinile neamului” și la valori tradiționale sunt frecvente.

În mod similar, Furtună promovează ideea unui „paradis acasă”, construit pe baza tradițiilor și a valorilor ortodoxe. Acest tip de discurs are un impact puternic asupra unui segment de electorat sensibil la teme identitare și culturale.

Succesul acestui tip de mesaj politic se bazează pe simplitatea și universalitatea conceptelor utilizate. „Hrană, apă, energie” sunt elemente fundamentale, ușor de înțeles și de acceptat de către public.

În același timp, aceste concepte sunt folosite pentru a construi un discurs mai amplu, care sugerează existența unor soluții simple la probleme complexe. Această abordare evită detaliile tehnice și reduce dezbaterea la nivel simbolic.