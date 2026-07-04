O flotă internațională de corăbii cu pânze a ajuns vineri pe țărmurile statului New Jersey pentru a marca o celebrare unică într-o generație a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii, potrivit Fox News.

Organizatorii și oficialii s-au adunat la Sandy Hook pentru a sublinia amploarea istoricului tribut Sail4th 250.

„Acum aproape 250 de ani, aici, la Sandy Hook, armata lui George Washington i-a alungat pe britanici din New Jersey”, a declarat guvernatorul Mikie Sherrill, fost ofițer de marină. „Din această zi au plecat ultimele nave britanice din Războiul de Independență.”

Locul găzduiește, de asemenea, cel mai vechi far aprins continuu din țară, care a ghidat navigatorii maritimi din 1764.

Zona este acum protejată ca parte a Zonei Naționale de Recreere Gateway, un parc național de 27.000 de acri care se întinde pe teritoriul New York-ului și New Jersey și care primește anual peste 9 milioane de vizitatori.

Aproximativ 20 de națiuni și-au trimis navele cu pânze de top pentru a participa la sărbătoare, corăbiile sosind din locuri îndepărtate precum Italia, India, Peru, Polonia, Spania și Suedia.

Legenda navă Eagle a Gărzii de Coastă a SUA, care a fost achiziționată ca despăgubire de război de la Germania nazistă, va conduce parada oficială a navelor.

Este singura navă cu vele cu gré pătrat activă în serviciu federal și a fost navigată de fiecare cadet al Academiei Gărzii de Coastă.

Mikie Sherrill a spus că prezența echipajelor internaționale reprezintă ceva mult mai profund decât o simplă atracție turistică, menționând că evenimentul este o dovadă a puterii alianțelor globale de securitate.

„America nu luptă niciodată singură, pentru că luptăm alături de prietenii și aliații noștri”, a spus Sherrill. „Astăzi, este o bucurie să fiu aici pentru a sărbători cu toți aliații și prietenii noștri.”

Planificarea monumentalei ediții maritime este în desfășurare din aprilie 2020, când organizatorii au început să se coordoneze cu atașații militari străini, potrivit lui Christopher O'Brien, președintele Sail4th 250.

Principalele festivități vor începe sâmbătă dimineață și vor include Parada Tall Ships, International Naval Review și o ediție aeriană internațională coordonată.

„Acum cincizeci de ani, oamenii s-au aliniat pe malul Hudsonului pentru a aclama sute de nave din întreaga lume”, a spus Sherrill, referindu-se la celebrarea bicentenarului țării din 1976.

„Săptămâna aceasta, milioane de oameni vor ieși din nou la o altă paradă masivă cu bărci, uniți de dragostea comună pentru țară, mândria față de istoria noastră și speranța pentru viitor”, a mai spus acesta.