International Papa Leon nu poate lua legătura cu Biserica Catolică din Gaza







Papa Leon al XIV-lea a declarat marţi că nu reuşeşte să ia legătura cu parohia catolică din Gaza, după ce autorităţile israeliene au ordonat evacuarea oraşului în contextul ofensivelor militare recente, relatează agenția ANSA.

Papa Leon al XIV-lea a explicat că este profund îngrijorat de soarta comunității catolice din Gaza, mai ales după ordinul autorităților israeliene de evacuare a orașului. Liderul Bisericii Catolice a subliniat că, înainte de acest nou ordin, parohia „era bine”, dar acum siguranța membrilor săi nu mai poate fi confirmată.

În aprilie, înainte de moartea sa, Papa Francisc a vorbit zilnic la telefon cu părintele Gabriel Romanelli, preotul paroh, pentru a monitoriza situația parohiei după începerea războiului dintre Israel și Hamas în octombrie 2023.

Conflictul a afectat direct comunitatea catolică, inclusiv prin atacul asupra bisericii „Sfânta Familie” din Gaza, soldat cu trei victime în luna iulie. Părintele Romanelli a fost printre răniți, dar a supraviețuit atacului, ceea ce a făcut ca legătura permanentă cu parohia să fie esențială pentru Papa Leon.

Oficialii Vaticanului au declarat că au încercat toate căile posibile pentru a-l contacta pe preotl, dar restricțiile impuse de autoritățile locale și condițiile de securitate fac acest lucru extrem de dificil.

Deși biserica „Sfânta Familie” nu a fost inclusă de Israel în zonele desemnate pentru evacuări, alte lăcașuri de cult din Gaza, precum Biserica Greco-Ortodoxă Sfântul Porfirie și Biserica Anglicană Sfântul Filip, au fost vizate.

Totuși, aproape 550 de persoane refugiate în „Sfânta Familie” se simt încă nesigure și nu au încredere în armata israeliană, din cauza atacurilor repetate asupra bisericii, în ciuda garanțiilor oficiale că lăcașurile de cult nu sunt vizate intenționat.