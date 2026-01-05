International

Pandantiv ebraic vechi de 1300 de ani, descoperit de arheologi la Ierusalim

Pandantiv ebraic vechi de 1300 de ani, descoperit de arheologi la IerusalimSursă foto: X.com
Arheologii din Israel au descoperit un pandantiv din plumb vechi de aproximativ 1.300 de ani în sud-vestul Muntelui Templului din Ierusalim, în timpul unei campanii recente de săpături, potrivit Le Figaro.

Pandantiv bizantin descoperit în parcul arheologic Davidson din Ierusalim

Obiectul a fost găsit în timpul săpăturilor desfășurate de Arheologii Autorității pentru Antichități din Israel, în colaborare cu Fundația Orașului lui David și Societatea pentru Restaurarea și Dezvoltarea Cartierului Evreiesc. Pandantivul din plumb era îngropat sub moloz, în interiorul unei clădiri bizantine.

Datând din secolele VI-VII, pandantivul ar fi aparținut unui bărbat evreu care trăia într-o perioadă în care accesul evreilor în oraș era restricționat. Potrivit autorităților din Israel, acesta este al doilea obiect de acest tip descoperit vreodată. Primul pandantiv de acest tip care a fost descoperit este un pandantiv din aur ce datează din secolul al VI-lea și îl reprezintă pe împăratul Iustinian al II-lea.

Pandantivul este decorat cu simbolul Memorah

Analizele arheologice au arătat că pandantivul conține aproximativ 99% plumb. Obiectul este decorat cu simbolul Menorah și reprezintă o descoperire extrem de rară, potrivit cercetătorilor Autorității pentru Antichități din Israel.

Pandantive similare din sticlă sau alte metale au mai fost identificate, dar până acum a fost descoperit doar un alt pandantiv din plumb cu Menorah, păstrat la Walters Art Museum din Baltimore, în Statele Unite. Originea acestuia rămâne necunoscută.

Simbolul Memorah, simbolul religios al iudaismului

Doctorul Yuval Baruch, care conduce săpăturile arheologice, a explicat că folosirea plumbului sugerează că pandantivul era purtat ca amuletă și nu ca bijuterie. Materialul era obișnuit pentru astfel de obiecte, iar pandantivul are un inel care permitea purtarea sa ca un colier.

Simbolul Menorah cu șapte brațe, prezent pe pandantiv, era considerat un semn al memoriei și al așteptării unei renașteri naționale în comunitățile evreiești din Țara Israelului și diaspora. Obiectul este parțial bine conservat, dar prezintă și zone deteriorate.

 

 

 

 

