International Pană totală de curent la Berlin. Se bănuiește că a fost „mână criminală”







O pană masivă de curent a afectat marți la prânz mii de locuințe din Berlin, în urma unui incendiu la doi piloni de înaltă tensiune. Autoritățile suspectează că incidentul ar fi fost provocat intenționat, posibil cu motivație politică, potrivit AFP.

Un incendiu izbucnit în cursul nopții, în cartierul Johannisthal din sud-estul Berlinului, a fost stins de pompieri după aproximativ o oră. Potrivit poliției, flăcările au lăsat fără curent aproape 43.000 de locuințe și peste 3.000 de firme.

Un reprezentant al companiei de distribuție a energiei electrice a anunțat că aproximativ 50.000 de consumatori au fost afectați, iar până la ora 10.00 GMT alimentarea fusese reluată pentru circa 15.000 dintre aceștia. El a subliniat însă că dimensiunea acestei întreruperi este ‘absolut neobișnuită”.

Poliția a transmis că există indicii clare că incendiul nu a fost provocat accidental, ci ar fi rezultatul unei intervenții deliberate, considerate de anchetatori drept un act de natură criminală. Autoritățile au subliniat că nu poate fi exclusă ipoteza unei motivații politice aflate la originea acestui gest, mai ales având în vedere infrastructura sensibilă care a fost vizată.

Purtătoarea de cuvânt a poliției a precizat că, deocamdată, nu au fost identificate alte elemente concrete legate de autorii posibili sau de scopul urmărit, însă investigațiile continuă pentru a clarifica atât circumstanțele producerii incendiului, cât și eventualele conexiuni cu grupări extremiste sau cu acțiuni de sabotaj.

Existența unei intervenții intenționate ar putea explica atât tipul de instalație vizată, cât și amploarea pagubelor provocate, a precizat purtătoarea de cuvânt a poliției. Autoritățile au transmis că Poliția Judiciară a preluat investigația și caută indicii în zona afectată, pentru a identifica eventualii autori și motivele incidentului.

Pe lângă gospodării și firme, penele de curent au afectat mai multe case de bătrâni, unități școlare și grădinițe, dar și rețeaua de tramvai, perturbând semnificativ transportul și activitatea cotidiană a locuitorilor din sud-estul capitalei. Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să restabilească serviciile esențiale pentru cetățeni.