Ucraina cere populației să se pregătească pentru mari căderi de curent
Un important furnizor de energie electrică a avertizat luni că ucrainenii ar trebui să se pregătească pentru posibile pene de curent în timpul toamnei și iernii, pe fondul continuării atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, potrivit AFP.

Ucraina ar putea să rămână fără curent

De la începutul invaziei ruse din 2022, milioane de oameni au rămas fără electricitate din cauza atacurilor, a explicat Serghei Kovalenko, directorul general al Yasno, compania ucraineană de energie electrică și gaze, care a precizat pe Facebook că, având în vedere recentele bombardamente, există puține motive de optimism pentru lunile care urmează.

El a declarat că ucrainenii ar trebui să se pregătească pentru raționalizarea consumului de energie și să se aprovizioneze cu baterii portabile și lanterne.

O centrală termică din regiunea Kiev a fost lovită de bombardamentele ruse

Ministerul Energiei a precizat pe Telegram că una dintre centralele termice din regiunea Kiev a fost vizată de un atac masiv, fără a oferi detalii privind data exactă a incidentului. Ministerul a subliniat că scopul atacului este de a provoca suferință populației civile ucrainene, privând locuințele, spitalele, grădinițele și școlile de electricitate și căldură.

Soldat în războiul din Ucraina



Forțele aeriene ucrainene au anunțat, la rândul lor, că au interceptat 112 din cele 142 de drone trimise de Rusia peste noapte deasupra Ucrainei.

Atacurile asupra infrastructurii energetice accentuează dificultățile Ucrainei în timpul războiului

În regiunea nord-estică Sumî, furnizorul local de energie, Sumîoblenergo, a denunțat atacurile rusești asupra „infrastructurii critice”, care au lăsat temporar orașul Șostka fără electricitate. Ministerul Energiei a reiterat că facilitățile de producție și distribuție a energiei electrice „nu reprezintă ținte militare”.

Deși Rusia susține că atacurile sale vizează exclusiv obiective militare, ofensiva a afectat grav rețeaua energetică ucraineană în cei peste trei ani de război. Pagubele înregistrate în infrastructura energetică au determinat Ucraina să recurgă la importuri de motorină din India, achiziționată prin intermediul unor companii de trading internaționale care operează în România și Turcia.

