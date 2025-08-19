Social Ce reguli trebuie să respecte șoferii dacă fac pană pe autostradă







În perioada concediilor, când traficul pe autostrăzi este mult mai aglomerat, mulți șoferi care parcurg distanțe lungi se pot confrunta cu o astfel de situație dificilă. O pană pe autostradă nu trebuie considerată doar o problemă tehnică, ci și un incident cu grad ridicat de risc, având în vedere viteza mare cu care circulă celelalte vehicule.

În astfel de situații, autoturismul trebuie tras pe banda de urgență, cu luminile de avarie aprinse, iar triunghiurile reflectorizante trebuie amplasate la distanțele prevăzute de legislație.

Șoferul și pasagerii trebuie să iasă din vehicul, să îmbrace veste reflectorizante și să se retragă într-o zonă sigură, preferabil dincolo de parapetul de protecție. Staționarea lângă mașină sau încercarea de a schimba roata pe autostradă poate fi extrem de periculoasă. Cea mai sigură soluție este să suni la asistență rutieră și să aștepți intervenția într-un loc protejat, departe de trafic.

Atunci când șoferii observă că au făcut pană, nu trebuie să frâneze brusc. Este important să semnalizeze și să tragă treptat pe banda de urgență, cât mai aproape de parapet sau, dacă este posibil, într-un refugiu al autostrăzii.

Rețeaua de autostrăzi din România depășește 1.300 de kilometri, iar parcările, refugii și ieșirile se află, în general, la intervale de 20–30 de kilometri.

Dacă oprirea într-un refugiu nu este posibilă și mașina rămâne pe banda de urgență, luminile de avarie trebuie pornite imediat. Această bandă este destinată exclusiv situațiilor de urgență, cum ar fi defecțiunile autoturismelor, intervențiile echipelor de salvare sau accesul vehiculelor de urgență, și nu trebuie folosită pentru opriri obișnuite.

„Conducătorul auto și toți pasagerii trebuie să părăsească autovehiculul și să se îndrepte către un loc sigur. Dacă evenimentul s-a produs pe autostradă, toate persoanele trebuie să aștepte echipa de asistență rutieră dincolo de bariera laterală de protecție”, arată Automobil Clubul Român.

Potrivit ACR, animalele de companie trebuie lăsate în autovehicul.

Pe autostradă, triunghiul reflectorizant trebuie plasat la minimum 100 de metri în spatele vehiculului, conform ghidului de siguranță rutieră.

„Dacă este posibil, încearcă să deplasezi automobilul cât mai aproape de partea dreaptă a drumului, întotdeauna cu roțile virate spre dreapta. Dacă este posibil, deplasează autovehiculul și staționează în parcările special amenajate, unde poți aștepta în siguranță echipa de asistență rutieră”, mai spun reprezentanții ACR.

În situațiile în care oprirea vehiculului pune în pericol siguranța pasagerilor sau a celorlalți participanți la trafic, șoferii trebuie să apeleze Serviciul 112.