Social Capcană pentru șoferii care folosesc benzile unice. Spionii vor fi în trafic







Rețeaua de benzi unice pentru transportul public din Capitală va fi extinsă, însă se vor lua măsuri și pentru șoferii care folosesc abuziv aceste benzi.

Autoritățile intenționează să adauge peste 10,55 km, ajungând la un total estimat de aproximativ 65 km de benzi unice, dintre care jumătate vor fi rezervate exclusiv autobuzelor STB. Această extindere vizează arterele principale ale orașului, pentru a reduce aglomerația și întârzierile în circulația mijloacelor publice.

-Bd. Lascăr Catargiu (între Piața Victoriei și Piața Romană, sens spre Romană) – 0,9 kmȘos.

-Cotroceni (între str. Prof. Dr. Gh. Marinescu și Splaiul Independenței, pe ambele sensuri) – 0,4 km

-Bd. Iuliu Maniu (între str. Lujerului și Liceul Tudor Vladimirescu, sens spre centru) – 0,45 km

-Bd. Regele Mihai I al României (zona centrală, sens spre Piața Presei) – 1,2 km

-Calea Crângași (între str. Gen. Petre Popovăț și Pasajul Grant, sens spre pasaj) – 0,6 km

-Drumul Taberei, pe ambele sensuri – 7 km (3,5 km pe sens)

Pentru a descuraja circulația pe benzile unice destinate transportului public, administrația locală va implementa un sistem de monitorizare video. Primarul general interimar Stelian Bujduveanu a declarat că autobuzele și tramvaiele vor fi dotate cu camere video, iar imaginile vor ajunge la poliție, pentru aplicarea sancțiunilor.

Însă aplicarea efectivă a amenzii în situația în care șoferii sunt filmați va necesita modificări legislative. În prezent, sancționarea directă după filmare este restricționată din cauza cadrului legal existent. În lipsa unor astfel de modificări, aplicarea amenzilor rămâne limitată la situații în care șoferii sunt prinși direct la fața locului de polițiști.

Conform unui raport al STB, sistemul va permite supravegherea video permanentă a benzilor unice, iar imaginile pot fi transmise direct către Brigada Rutieră, pentru identificarea șoferilor indisciplinați.

Primarul interimar a mai spus că echipajele Poliţiei Locale fac demersuri pentru diminuarea numărului de maşini parcate neregulamentar, având în vedere că o mare parte a problemei traficului este generată de ocuparea primei benzi de circulaţie: „În fiecare zi, echipajele Poliţiei Locale împreună cu celelalte echipaje ale poliţiilor de sector sunt în campanie pentru a elibera maşinile care sunt parcate neregulamentar.

O mare parte a traficului este generată de ocuparea primei benzi fără să fie voie, iar dacă avem un bulevard cu trei benzi şi ocupăm o bandă este clar că traficul se reduce cu 33%, este matematică pură şi atunci venim să reglementăm, acolo unde se pot crea parcări, creăm parcări şi mutăm maşinile în parcări. Le dăm jos de pe spaţiile verzi, iar bulevardele le ţinem fluente, pentru că va veni 1 septembrie, copiii vor fi duşi la şcoală, oamenii se întorc din concedii şi trebuie să ne asigurăm că Bucureştiul funcţionează".