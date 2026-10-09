Un proiect de lege care propune modificarea finanțării publice pentru fermele de găini ouătoare a primit, pe 6 octombrie 2026, aviz favorabil din partea Comisiei Juridice a Camerei Deputaților. Inițiativa depusă de deputatul Andrei Baciu urmărește sprijinirea sistemelor de creștere fără cuști, în condițiile în care 41,8% dintre găinile ouătoare din România sunt crescute în prezent în astfel de spații.

Propunerea legislativă privind eliminarea finanțării publice pentru achiziția de cuști noi destinate găinilor ouătoare a trecut de încă o etapă parlamentară. Comisia Juridică, de Disciplină și Imunități a Camerei Deputaților a acordat un aviz favorabil proiectului în ședința din 6 octombrie 2026.

Inițiativa a fost depusă în Parlament pe 24 noiembrie 2025 de deputatul Andrei Baciu și urmărește modificarea Legii nr. 227/2018 privind susținerea activității în sectorul avicol. Înainte de vot, membrii comisiei au analizat expunerea de motive și avizele favorabile transmise de Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social și Consiliul Concurenței.

Propunerea a primit aviz favorabil cu majoritate de voturi, în forma în care fusese transmisă comisiei.

Proiectul legislativ Pl-x nr. 269/2026 prevede modificarea modului în care sunt acordate finanțările publice pentru investițiile din sectorul avicol. Concret, fondurile publice ar urma să fie direcționate către sisteme alternative de creștere a găinilor ouătoare, care nu presupun utilizarea cuștilor. În același timp, achiziționarea de baterii sau cuști noi nu ar mai beneficia de sprijin financiar din bani publici.

Inițiativa urmărește modernizarea fermelor, îmbunătățirea condițiilor în care sunt crescute păsările și asigurarea unei informări mai clare a consumatorilor. Propunerea este prezentată ca fiind în concordanță cu obiectivele Politicii Agricole Comune și cu Planul Strategic Național PAC 2023-2027, care includ măsuri pentru creșterea standardelor de bunăstare a animalelor.

Codurile imprimate pe ouă indică sistemul în care au fost crescute găinile ouătoare. Acestea permit consumatorilor să identifice tipul de creștere utilizat în ferme.

Cod 0: ouă provenite de la găini crescute în sistem ecologic.

Cod 1: ouă de la găini crescute în sistem extensiv, cu acces în exterior.

Cod 2: ouă provenite de la găini crescute la sol, în hale, fără acces afară.

Cod 3: ouă de la găini crescute în baterii sau cuști.

Potrivit informațiilor prezentate în sprijinul inițiativei, România se numără printre statele europene în care creșterea găinilor ouătoare în cuști este încă răspândită. Datele menționate arată că 41,8% dintre găinile ouătoare din țară sunt ținute în cuști metalice, fără acces la lumină naturală sau la spații exterioare.

În materialul care susține modificarea legislației se arată că spațiul disponibil pentru fiecare pasăre este comparabil cu suprafața unei coli A4. În asemenea condiții, găinile au posibilități limitate de mișcare, nu își pot întinde aripile în mod corespunzător și nu își pot manifesta o serie de comportamente naturale.

Sunt semnalate și problemele provocate de contactul permanent cu gratiile metalice, care pot produce leziuni la nivelul picioarelor și dureri persistente. Materialul atrage atenția și asupra utilizării luminii artificiale și a selecției genetice pentru creșterea producției de ouă, estimată la un nivel de aproape 20 de ori mai mare decât cel natural.

Totodată, stresul și limitarea spațiului pot favoriza comportamente agresive, inclusiv canibalismul. Pentru prevenirea acestora, în industrie este utilizată și procedura de scurtare a ciocului puilor la câteva zile după eclozare, fără anestezie, potrivit informațiilor prezentate de susținătorii inițiativei.

Avizul favorabil primit de la Comisia Juridică nu înseamnă că noile prevederi au intrat în vigoare. Proiectul urmează să fie analizat în continuare de comisiile parlamentare de specialitate, înainte de a fi supus votului.

Inițiativa privind sectorul avicol face parte dintr-un pachet de trei propuneri legislative promovate de deputatul Andrei Baciu în cadrul demersului „Respect pentru animale”.

Asociația Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.) susține eliminarea creșterii găinilor ouătoare în cuști și desfășoară de mai mulți ani acțiuni în acest sens.

Organizația poartă discuții cu firmele pentru adoptarea unor angajamente de renunțare la ouăle provenite din sisteme cu cuști, solicită modificări legislative autorităților și organizează campanii de informare despre condițiile de creștere a animalelor în fermele intensive.