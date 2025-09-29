Orbán se folosește de veto pentru a bloca aderarea Ucrainei

Dorința de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova se află în centrul unei dezbateri în cadrul Uniunii Europene, care este marcată în această perioadă de tensiuni geopolitice și provocări interne.

Cele două state se confruntă cu obstacole semnificative, în special din partea Ungariei.

După invazia Rusiei în Ucraina din 2022, atât Ucraina, cât și Moldova au solicitat aderarea la Uniunea Europeană, în speranța că integrarea în blocul comunitar le va asigura securitatea și stabilitatea economică.

În iunie 2022, Uniunea Europeană le-a acordat statutul de țări candidate, iar în decembrie 2023, Consiliul European a decis deschiderea negocierilor de aderare cu ambele state.

Cu toate acestea, procesul de aderare a fost încetinit de divergențele interne ale Uniunii Europene, în special de opoziția Ungariei.

Premierul ungar Viktor Orbán a utilizat dreptul de veto pentru a bloca deschiderea unor capitole de negociere, invocând preocupări legate de politica externă a Ucrainei și de relațiile acesteia cu Rusia.

În fața acestui impas, președintele Consiliului European, António Costa, a propus o reformă a procedurii de negociere pentru a permite avansarea procesului de aderare al Ucrainei și Moldovei.

Costa sugerează ca deschiderea unui capitol de negociere să poată fi aprobată cu majoritatea calificată a statelor membre, în loc de unanimitate, în timp ce închiderea unui capitol ar necesita în continuare acordul tuturor țărilor UE.

Această propunere ar permite Ucrainei și Moldovei să înceapă reformele necesare în domenii precum statul de drept, justiția și combaterea corupției, chiar și în cazul în care un stat membru se opune.

În acest context, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a subliniat că "Ucraina a livrat" și că este „pregătită pentru următorul pas”.

Pe lângă obstacolele externe, Ucraina și Moldova se confruntă și cu provocări interne semnificative.

În Ucraina, războiul continuu cu Rusia a dus la pierderi economice și umane considerabile, iar procesul de reformă internă este adesea încetinit de corupție și instabilitate politică.

În Moldova, recentele alegeri parlamentare au arătat o susținere continuă pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), pro-european, condus de președinta Maia Sandu.

Cu toate acestea, țara se confruntă cu o opoziție internă considerabilă din partea forțelor proruse, iar regiuni precum Transnistria rămân sub influență rusă.

Uniunea Europeană și-a reafirmat angajamentul față de integrarea Ucrainei și Moldovei, considerând extinderea ca un instrument strategic în fața influenței rusești în regiune.

Cu toate acestea, divergențele între statele membre, în special în ceea ce privește politica față de Rusia, continuă să reprezinte un obstacol major.

În acest context, este esențial ca Uniunea Europeană să găsească un echilibru între respectarea principiilor fundamentale ale procesului de aderare și necesitatea de a răspunde provocărilor geopolitice actuale.

Reforma propusă de António Costa ar putea reprezenta un pas important în această direcție, permițând o avansare mai rapidă a procesului de aderare al Ucrainei și Moldovei.