Ascuns printre dealurile din vestul Serbiei, Arilje a devenit un nume cunoscut pe piețele internaționale datorită unui fruct. Zmeura cultivată în această zonă, supranumită „aurul roșu”, ajunge în magazine și fabrici din întreaga lume, transformând localitatea într-un motor important al economiei agricole, potrivit The Independent.

Cu o populație de aproximativ 17.000 de locuitori, Arilje este considerat de mulți drept centrul industriei zmeurei din Serbia.

Deși este un oraș mic, influența sa asupra exporturilor agricole ale țării este remarcabilă, producția locală contribuind semnificativ la poziția Serbiei în topul exportatorilor mondiali de zmeură.

Succesul regiunii este strâns legat de condițiile naturale favorabile. Dealurile, solul fertil și climatul potrivit creează un mediu ideal pentru dezvoltarea plantațiilor, iar fermierii locali spun că aceste caracteristici oferă fructelor o aromă și o calitate apreciate pe piețele externe.

Cultivarea zmeurei rămâne o activitate care se bazează în mare măsură pe munca manuală. De la întreținerea plantațiilor până la recoltare, multe dintre operațiuni sunt realizate fără ajutorul utilajelor grele. Producătorii acordă o atenție deosebită fiecărei culturi, iar dezvoltarea unei plantații productive necesită ani de muncă și investiții constante.

În Arilje, agricultura nu este doar o afacere, ci și o tradiție de familie. Numeroase exploatații sunt transmise din generație în generație, iar experiența acumulată de-a lungul deceniilor contribuie la menținerea reputației regiunii. Pentru multe gospodării, veniturile provenite din vânzarea zmeurei reprezintă principala sursă de trai.

Importanța economică a localității este evidentă și prin volumele de producție. În anii favorabili, fermele din zonă livrează zeci de mii de tone de fructe, iar Arilje contribuie cu o parte importantă la exporturile totale ale Serbiei. În perioada recoltării, sute de muncitori sezonieri ajung în regiune pentru a participa la strângerea fructelor.

Cea mai mare parte a producției este destinată exportului. După procesare și congelare, zmeura ajunge pe piețe din Europa, Asia și America de Nord, fiind utilizată în industria alimentară pentru produse precum iaurturi, gemuri, deserturi sau produse de patiserie. O cantitate mai redusă este comercializată ca fruct proaspăt sau transformată în sucuri și produse artizanale.

În ciuda succesului, fermierii se confruntă cu provocări tot mai mari. Schimbările climatice, perioadele de secetă și fenomenele meteorologice extreme afectează producțiile și cresc costurile de întreținere a culturilor. În plus, volatilitatea prețurilor de achiziție îi face pe mulți agricultori să privească cu îngrijorare spre viitor.