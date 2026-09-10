Administrația locală dintr-un important oraș din România s-a ales cu o sancțiune usturătoare din partea organelor de ordine. Decizia a fost luată după ce edilii au amenajat o infrastructură dedicată bicicliștilor, însă au ignorat un pas legal esențial în desfășurarea proiectului, conform news.ro.

Afectat de această măsură este Municipiul Baia Mare, unde autoritățile locale au fost amendate direct de către reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Decizia de sancționare a fost comunicată oficial de către reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, prin intermediul Compartimentului de Relații Publice. Oamenii legii au explicat că măsura a fost luată în urma verificărilor efectuate pe teren de către specialiștii din cadrul Serviciului Rutier.

„La data de 22 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Maramureș au aplicat Municipiului Baia Mare o sancțiune contravențională prevăzută în clasa a V-a de sancțiuni – 21 de puncte-amendă”, au transmis polițiștii.

Punctul de plecare al acestei acțiuni l-a reprezentat nerespectarea procedurilor legale privind avizarea amenajărilor rutiere. Potrivit reprezentanților IPJ Maramureș, infrastructura dedicată bicicletelor a fost realizată fără ca proiectul să primească undă verde de la Poliția Rutieră.

Măsura nu vizează doar o porțiune restrânsă, ci întreaga zonă reamenajată recent de către administrația locală.

„Sancțiunea a fost aplicată pentru amenajarea, pe drumurile publice, a unor piste pentru biciclete fără avizul poliției rutiere, măsura vizând întregul tronson de piste pentru biciclete nou amenajat”, au mai arătat polițiștii.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție au explicat și cadrul legal în baza căruia s-a dispus aplicarea celor 21 de puncte de amendă. Legislația rutieră din România obligă administratorii drumurilor să obțină aprobări clare înainte de a aduce modificări căilor de rulare.

„Fapta a fost reținută prin raportare la prevederile art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, potrivit cărora: Semnalizarea și amenajările rutiere necesare pe drumurile publice se asigură de către administratorul drumului respectiv și se efectuează numai cu avizul poliției rutiere”, au precizat polițiștii.