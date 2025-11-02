Ora de iarnă și efectele asupra organismului. Ce alimente să consumi pentru ați regla ritmul corpului

Când românii își dau ceasurile înapoi cu o oră, mulți se așteaptă la un plus de odihnă. Realitatea? Schimbarea de o oră poate da peste cap ritmul circadian. Acea „orchestră” internă care dirijează somnul, foamea, temperatura și hormonii, explică Fox News.

Efectul seamănă cu un mini–jet lag: moleșeală, variații de apetit, metabolism încetinit și schimbări de dispoziție. Persoanele care lucrează în schimburi, copiii și adolescenții, vârstnicii, cei cu tulburări de somn sau probleme cardiace și călătorii frecvenți resimt cel mai puternic impactul.

Vestea bună: alimentele din farfurie îți pot grăbi recalibrarea. Iată ce să mănânci ca să-ți ajuți ceasul interior.

Un mic dejun bogat în proteine (ouă, iaurt, brânză cottage, unt de arahide/migdale) amână vârfurile și căderile glicemiei, crește starea de vigilență și transmite corpului „e zi, trezește-te!”. Combină proteina cu carbohidrați complecși (pâine integrală, ovăz, fructe de pădure) și un pic de grăsime sănătoasă (nuci, semințe).

În primele zile după schimbarea orei, mută cina cu 30–60 de minute mai devreme și păstreaz-o lejeră: o porție de proteine slabe (pește, pui, tofu), legume și carbohidrați complecși în cantitate moderată. Corpul folosește momentul mesei ca semnal temporal; dacă cina vine devreme, ceasul tău „înțelege” că e timpul să încetinească.

Anumite alimente sprijină producția naturală de melatonină sau relaxarea: kiwi, vișine/zeamă de vișine acrișoare, semințe de dovleac, curcan. Magneziul și zincul din semințe susțin relaxarea; antioxidanții din fructe pot îmbunătăți calitatea somnului. Servește-le la gustarea de seară, cu 1–2 ore înainte de culcare.

Evită zahărul și cafeaua pe final de zi. După ora 14:00, limitează cafeaua și ceaiurile tari; seara, evită deserturile bogate în zahăr. Cofeina și spike-urile glicemice amână eliberarea melatoninei, fragmentează somnul și prelungeasc adaptarea. Dacă simți nevoia de un „boost”, ieși 10–15 minute la lumină naturală sau fă o plimbare alertă.

Deshidratarea amplifică oboseala. Țintește apă la intervale mici toată ziua. Dimineața, expune-te la lumină naturală (ridică jaluzelele, ieși afară) — este cel mai puternic „reset” pentru ceasul intern. Seara, redu treptat luminile și ecranele: „amurgul” artificial pornește cascada de somn.

Mănâncă aproximativ la aceleași ore, păstrează raportul proteine–carbohidrați complecși–grăsimi sănătoase la fiecare masă și fă mișcare moderată zilnic. Dacă nu ai o rutină, începe lent: 20 de minute de mers vioi după prânz sau cină fac minuni.

În zilele de după schimbarea orei, lasă farfuria, paharul cu apă și lumina să lucreze pentru tine. Ritmul tău circadian iubește regularitatea; tu îi dai tempo-ul, o masă echilibrată pe rând, concluzionează Fox News.