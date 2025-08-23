Social Opozanți ai lui Putin au devenit cetățeni ai Republicii Moldova







Republica Moldova. Expertul rus în cinematografie Anton Dolin a devenit oficial cetățean al Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a semnat un decret în acest sens. Documentul a fost publicat de administrația prezidențială de la Chișinău, în data de 22 august.

Alături de Dolin, și membrii familiei sale – soția Nataliia Khliustova, precum și cei doi fii ai cuplului, Arkadiy și Mark. Cetățean al Republicii Moldova a devenit și jurnalistul rus Gleb Pianykh. Dar americanul David Leo Smith. Decizia va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

Anton Dolin este una dintre cele mai cunoscute figuri din cinematografia rusă contemporană. În perioada 2013-2020, a fost comentator de film pentru programul „Вечерний Ургант”. Colaborarea sa s-ar fi încheiat în urma unei recenzii negative pentru filmul „Союз спасения”. Din 2017 și până în 2022, a fost redactor-șef al celei mai vechi reviste de critică cinematografică din Rusia, „Искусство кино”. Tot din 2017, scrie despre film pentru publicația Meduza.

În 2021, cu sprijinul Meduza, Dolin a lansat propriul show pe YouTube, „Радио Долин”, dedicat cinematografiei. De asemenea, el a scris aproximativ zece despre lumea filmului rus și sovietic. În biografia sa se numără lucrări despre Jim Jarmusch, Lars von Trier, Aleksei German și Takeshi Kitano.

După declanșarea războiului în Ucraina, criticul s-a opus deschis invaziei și regimului condus de președintele rus Vladimir Putin. În martie 2022, el a părăsit Federația Rusă, în contextul intensificării represiunii asupra vocilor critice. Ulterior, în luna octombrie a aceluiași an, Ministerul Justiției de la Moscova l-a inclus pe lista așa-numiților „agenți străini”. Această etichetă este folosită pentru persoanele incomode autorităților de la Kremlin.

Potrivit Agenției Servicii Publice din țara vecină, de la invazia Rusiei în Ucraina, peste 23 de mii de persoane au obținut cetățenia Republicii Moldova. Printre aceștia, aproape 14 mii sunt cetățeni ai Federației Ruse.

Majoritatea ruşilor care au schimbat paşaportul rusesc pe cel moldovenesc sunt originari din Republica Moldova, care, în perioada svietică au emigrat în Federaţia Rusă. Iar după destrămarea Uniunii Sovietice au rămas să trăiscă acolo. Iar redobândirea cetăţeniei moldoveneşti a devenit pentru ei o oportunitate de a nu fi înrolaţi şi trimişi să lupte în Ucraina.