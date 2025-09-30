Opiu în semințele de mac. Loturi întregi retrase din magazinele din România

Autoritățile au emis o alertă alimentară privind retragerea de pe piață a mai multor loturi de semințe de mac, după ce analizele au arătat niveluri peste limita admisă de alcaloizi de opiu. Consumatorii care au achiziționat produsele vizate sunt avertizați să nu le consume și sunt îndemnați să le distrugă sau să le returneze în magazinele de unde le-au cumpărat, pentru a evita riscurile asupra sănătății: „Motivul rechemării: parametrul Alcaloizi opiu având valori mult peste limitele legale admise”, precizează ANVSA pe site-ul oficial.

Pe site-ul ANSVSA a fost publicat anunțul oficial privind retragerea mai multor produse din gama Orlando și Nutco, după ce analizele au indicat depășirea concentrației admise de alcaloizi de opiu. Furnizorul Orlando Import-Export 2001 a demarat procedura de retragere de la comercializare și rechemare de la client pentru produsele „Orlando seminţe de mac” de 250 g și 50 g, provenind din loturile L1301257/01.2026, L1305257/05.2026, L2904257/04.2026 și L1809257/09.2026.

Măsura vizează și alte produse din portofoliul companiei, precum Orlandos Maestro seminţe de mac 250 g, din loturile L1205257/31.05.2026, L1301257/31.01.2026 și L2108257/31.08.2026, dar și Nutco seminţe de mac 600 g, lot L0608257/31.08.2026. ANSVSA recomandă consumatorilor să verifice etichetele produselor achiziționate și să le returneze, dacă fac parte din loturile menționate.

Motivul retragerii îl reprezintă depășirea nivelului admis de alcaloizi de opiu, substanțe care pot avea efecte toxice asupra organismului. Autoritățile îi îndeamnă pe consumatori să nu utilizeze produsele vizate, ci să le distrugă în siguranță sau să le returneze în punctele de vânzare, unde vor primi contravaloarea acestora.

Acești compuși, care apar în mod natural în planta de mac, pot rămâne pe suprafața semințelor dacă nu sunt corect spălate și procesate înainte de ambalare. Contaminarea are loc în timpul recoltării, când latexul bogat în alcaloizi din capsulele de mac intră în contact cu semințele.

Alcaloizii de opiu sunt substanțe cu efecte farmacologice puternice asupra sistemului nervos central. În doze controlate, sunt folosite în medicină pentru calmarea durerilor sau reducerea tusei, însă în produsele alimentare nu ar trebui să existe decât urme neglijabile. O cantitate ridicată poate duce la reacții nedorite, mai ales la copii sau persoane sensibile.

Consumul de semințe de mac contaminate poate provoca simptome precum somnolență, amețeli, greață, confuzie sau tulburări digestive. În cazuri mai grave, pot apărea reacții asemănătoare celor produse de consumul de opiacee, inclusiv deprimarea respirației. De asemenea, nivelul crescut de alcaloizi poate duce la rezultate fals pozitive în testele antidrog, chiar dacă persoana nu a consumat substanțe interzise.

Pentru protejarea consumatorilor, legislația europeană stabilește limite stricte privind conținutul în semințele de mac folosite la alimente – de regulă, maximum 20 de micrograme pe kilogram de produs. Atunci când analizele de laborator indică depășiri ale acestor valori, loturile sunt retrase imediat de la vânzare, iar cumpărătorii sunt sfătuiți să nu consume produsele respective, ci să le returneze în magazine.