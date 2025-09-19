Social

Alertă alimentară. Ouă bio contaminate cu Salmonella, retrase din două mari lanțuri alimentare

Alertă alimentară. Ouă bio contaminate cu Salmonella, retrase din două mari lanțuri alimentareOuă. Sursa foto. Pixabay
Mai multe loturi de ouă ecologice vândute în rețelele de supermarketuri Kaufland și Mega Image au fost retrase de pe piață, după ce a fost identificat un potențial risc de contaminare cu bacteria Salmonella Typhimurium, avertizează ANSVSA.

Ouă bio retrase din magazine din cauza riscului de contaminare cu Salmonella Typhimurium

Conform notificării publicate pe site-ul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), compania Galina Bio Eggs SRL a decis retragerea voluntară a produsului „Ouă de consum cod 0 M”. atât de la raft, cât și de la consumatori.

Persoanele care au achiziționat ouăle din loturile vizate sunt sfătuite să evite consumul acestora. În schimb, pot opta fie pentru distrugerea produselor, fie pentru returnarea lor în magazinele de unde au fost cumpărate, urmând să li se restituie contravaloarea.

Ouă bio retrase

Ouă bio retrase. Sursa foto: ansvsa.ro.

Există suspiciunii de contaminare cu Salmonella Typhimurium

Mai multe loturi de ouă ecologice au fost retrase preventiv de pe rafturile a două supermarketuri, în urma depistării riscului de contaminare cu bacteria Salmonella Typhimurium, potrivit unei informări oficiale. Măsura a fost adoptată ca o precauție pentru protejarea sănătății consumatorilor.

Ouăle vizate au fost comercializate în rețeaua Kaufland, iar retragerea vizează următoarele loturi:

  • 0824, cu termen de valabilitate 21 septembrie 2025,
  • 0827, valabile până la 24 septembrie 2025,
  • 0831, cu termenul de expirare 28 septembrie 2025,
  • 0902, valabile până la 30 septembrie 2025,
  • 0907, cu termen de consum 5 octombrie 2025.

Și în acest caz, autoritățile recomandă persoanelor care au achiziționat ouă din aceste loturi să nu le consume și să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate.

Mega Image retrage de la vânzare mai multe loturi de ouă bio din gama Nature’s Promise

Retailerul Mega Image a anunțat retragerea de pe piață a unor produse din categoria ouă bio, ca măsură de precauție. Este vorba despre „Nature's Promise Mega Ouă Bio M”, disponibile în variantele de 10 și 6 bucăți, aparținând următoarelor loturi: 0824, 0827, 0831, 0902 și 0907. Termenele de valabilitate aferente acestora sunt: 21, 24, 28 și 30 septembrie, respectiv 5 octombrie 2025.

Clienții care au achiziționat aceste produse sunt sfătuiți să nu le consume. Pot alege fie distrugerea acestora, fie returnarea în magazinele Mega Image, unde vor primi valoarea integrală a produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal, mai transmite ansvsa.ro.

Proiecte speciale