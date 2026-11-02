Polițiștii efectuează luni 202 percheziții domiciliare în mai multe zone din țară, în cadrul Operațiunii JUPITER, desfășurată sub coordonarea procurorilor. Acțiunile vizează persoane cercetate pentru numeroase infracțiuni, de la evaziune fiscală, contrabandă și spălarea banilor până la fapte de violență, infracțiuni sexuale împotriva minorilor și tăieri ilegale de arbori.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), acțiunile sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și se desfășoară la nivel național.

Anchetele vizează dosare penale privind infracțiuni economico-financiare, judiciare, la regimul armelor și munițiilor, precum și la regimul silvic.

Printre faptele investigate se numără evaziunea fiscală, contrabanda, delapidarea, furtul calificat, înșelăciunea, spălarea banilor, falsul intelectual, uzul de fals, abuzul în serviciu și falsul în declarații.

De asemenea, polițiștii și procurorii cercetează încălcări ale legislației privind armele și munițiile, materiile explozive, regimul deșeurilor și jocurile de noroc.

Pe lista infracțiunilor investigate se află și braconajul, punerea în circulație a produselor contrafăcute, tăierea ilegală de arbori și furtul de material lemnos.

Operațiunea vizează și persoane cercetate pentru infracțiuni de violență în familie, viol săvârșit asupra unui minor, corupere sexuală a minorilor, determinarea sau înlesnirea de acte sexuale ori de natură sexuală între minori și rele tratamente aplicate minorului.

Potrivit IGPR, polițiștii și procurorii urmăresc să documenteze activitatea infracțională a persoanelor cercetate, să recupereze prejudiciile și să indisponibilizeze bunurile obținute prin săvârșirea unor infracțiuni sau deținute ilegal.

Persoanele depistate în urma perchezițiilor vor fi conduse la audieri, pentru dispunerea măsurilor legale în fiecare cauză.