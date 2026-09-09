Compania OpenAI a anunțat marți că a identificat o rezolvare pentru ecuațiile Navier-Stokes, o celebră problemă matematică ce descrie mișcarea fluidelor. Performanța ar fi fost atinsă prin coordonarea a circa 10.000 de agenți bazați pe inteligență artificială, care au funcționat în paralel timp de 88 de ore. Deși realizarea este intens dezbătută, Clay Mathematics Institute, instituția care oferă o recompensă de un milion de dolari pentru această problemă, nu a confirmat oficial validitatea demonstrației, conforn CNBC.

Arhitectura folosită de OpenAI a angrenat un sistem complex de agenți coordonați prin intermediul unui model intern. Acești agenți au avut capacitatea de a executa cod, de a naviga printr-o bază de date ce replica internetul și de a comunica activ în grupuri de lucru. Procesul a fost inițiat pe 2 septembrie, iar răspunsul final a fost generat pe 5 septembrie.

Formulată în jurul ecuațiilor de mișcare a fluidelor, problema Navier-Stokes figurează din anul 2000 pe lista celor șapte Millennium Prize Problems, stabilite de Clay Mathematics Institute pentru a stimula rezolvarea celor mai dificile dileme științifice. Fiecărei probleme rezolvate îi este atașat un premiu substanțial de un milion de dolari. Până în prezent, institutul nu a oferit nicio reacție publică cu privire la documentația furnizată de OpenAI.

Anunțul a stârnit rapid reacții de scepticism în comunitatea academică. Tristan Buckmaster, profesor de matematică la New York University, a explicat că derula cercetări pe această temă alături de Levent Alpöge, matematician și angajat al companiei rivale Anthropic. Buckmaster susține că Alpöge ar fi aflat despre scurgerea unor date din cercetarea lor către OpenAI și observă că abordarea aleasă de AI este izbitor de similară cu ideile lor. El a punctat că o astfel de linie de raționament ”nu este direcţia la care ajungi în câteva zile doar oferindu-i unui model enunţul problemei”.

S-a ridicat totodată ipoteza ca modelele OpenAI să fi fost antrenate pe istoricul sesiunilor de lucru din platforma Codex. Cu toate acestea, Buckmaster a subliniat că nu lansează o acuzație directă de plagiat și că nu a parcurs încă în detaliu demonstrația scrisă de agenții AI.

Reprezentanții OpenAI au admis că proiectul lor a demarat pe 1 septembrie, după ce în companie a circulat ”un zvon” referitor la avansul obținut în această problemă, zvon despre care au înțeles ulterior că viza activitatea echipei Alpöge-Buckmaster.

Oficialii firmei au afirmat că nici cercetătorii umani și nici agenții automatizați nu au analizat lucrările celor doi matematicieni înainte ca acestea să fie difuzate public și că datele confidențiale ale utilizatorilor nu au fost accesate. Totuși, OpenAI a lăsat o ușă deschisă, menționând că nu poate garanta cu certitudine că anumite date anonimizate din istoricul de utilizare al produselor sale nu au influențat anterior antrenarea modelelor.