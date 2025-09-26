ONG-ul lui George Soros, Open Society, anchetat în Statele Unite

Ministerul Justiției din Statele Unite a trimis o directivă către mai multe procuraturi din țară prin care solicită declanșarea unei anchete asupra activităților fundațiilor Open Society, create de finanțatorul american George Soros, potrivit meduza.io.

Documentul, obținut de publicația The New York Times, sugerează verificarea unor posibile fapte de crimă organizată, fraude financiare și chiar legături cu finanțarea terorismului.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar organizația vizată respinge ferm acuzațiile, catalogând acțiunea drept un atac politic asupra societății civile.

Potrivit informațiilor publicate, circulara oficială a fost transmisă către birouri ale procurorilor din state precum California, New York, Washington, dar și în orașe importante precum Chicago și Detroit, precum și în statul Maryland.

În text se subliniază că „procurorii ar trebui să investigheze dacă fundațiile sunt implicate în scheme de tip racket, în fraude financiare sau în finanțarea unor entități suspectate de terorism”.

Un oficial citat de publicația americană a declarat, sub protecția anonimatului, că „este o măsură neobișnuită și fără precedent să fie vizată o fundație internațională care declară că sprijină drepturile omului și democrația”.

Acțiunea vine pe fondul unor presiuni politice directe. Președintele Donald Trump a criticat în repetate rânduri activitatea lui George Soros, solicitând chiar public declanșarea unor proceduri penale împotriva acestuia.

„Trebuie să îi tragem la răspundere pe cei care manipulează societatea și finanțează destabilizarea”, afirma Trump în urmă cu câteva luni, într-un discurs electoral.

Reprezentanții Open Society Foundations au răspuns imediat acuzațiilor, catalogând demersul drept un act politic.

„Considerăm aceste atacuri drept tentative motivate politic de a submina activitatea societății civile.

Condamnăm în mod categoric orice formă de terorism și respingem ideea că am putea finanța astfel de acțiuni”, se arată într-un comunicat oficial.

Un purtător de cuvânt al organizației a adăugat că „scopul nostru rămâne același: susținerea drepturilor omului, promovarea libertăților civile și sprijinirea democrațiilor emergente din întreaga lume”.

În paralel, mai multe ONG-uri internaționale și-au exprimat solidaritatea cu fundațiile lui Soros, avertizând asupra unui precedent periculos.

„Atunci când guvernele încearcă să reducă la tăcere organizațiile care promovează libertatea, întreaga societate are de pierdut”, a comentat un reprezentant al Amnesty International.

Analistii politici atrag atenția că, dacă investigațiile vor fi oficial deschise, consecințele pentru Open Society ar putea fi semnificative.

Pe lângă afectarea reputației, fundațiile s-ar putea confrunta cu înghețarea unor fonduri și restricții suplimentare asupra activităților din Statele Unite.

Mai mult, există riscul ca exemplul american să fie urmat și de alte guverne care privesc cu suspiciune organizațiile finanțate de Soros.

„Acest pas trimite un mesaj clar: în climatul actual, chiar și organizațiile consacrate pentru sprijinul drepturilor omului pot fi ținta unor anchete penale”, a explicat un expert în relații internaționale.

La nivel global, Open Society Foundations sprijină universități, programe educaționale și grupuri care militează pentru libertăți fundamentale.

O eventuală limitare a activității sale ar putea afecta numeroase inițiative academice și sociale din Europa de Est, Africa și Asia.