Astăzi, miercuri, 14 octombrie, ora 12.00, la podcastul “Evenimentul istoric” se va afla un invitat de marcă: judecătorul militar Gheorghe Ciobotaru. Acesta a fost cel care imediat după 1989, alături de Ion Panaitescu, a avut curajul să judece Lotul CPEx. Și să dea o sentință care a enervat noua conducere a României.

Alături de el se vor afla Dan Andronic, istoric și jurnalist și Ristea Priboi, fost ofițer DIE. Aici aveți stenograma completă a ședinței CPEx.

Judecătorii militari Gheorghe Ciobotaru și Ion Panaitescu au judecat, în 1990–1991, „Procesul celor 24”, cunoscut drept procesul lotului CPEx, la Tribunalul Militar Teritorial București. Dosarul îi privea pe foști membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al PCR, alături de un fost secretar al Comitetului Central. Printre inculpați se aflau Ștefan Andrei, Paul Niculescu-Mizil, Silviu Curticeanu, Dumitru Popescu, Constantin Olteanu și Suzana Gâdea.

Acuzațiile inițiale includeau genocidul și subminarea economiei naționale; o parte centrală a procesului privea răspunderea conducerii comuniste pentru reprimarea manifestațiilor din decembrie 1989.

CPEx era Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, un organism al conducerii superioare de partid. Sub aceeași etichetă sunt reunite frecvent procesul celor patru și judecarea unui lot mai numeros de foști membri ai conducerii comuniste, începută la 17 septembrie 1990. Judecarea lor ridica problema contribuției conducerii politice la reprimarea manifestațiilor din decembrie 1989.

Acuzarea invoca aprobarea măsurilor lui Ceaușescu și posibilitatea pe care înalții demnitari ar fi avut-o de a le împiedica. Printre probe figurau stenogramele ședințelor CPEx din 17 și 22 decembrie și cea a teleconferinței din 21 decembrie.

Presiunea pentru pedepsirea foștilor conducători era puternică. La manifestația din 12 ianuarie 1990 se ceruse judecarea publică a colaboratorilor lui Ceaușescu. În același timp, noua putere își definea regulile și își disputa legitimitatea cu o opoziție în curs de organizare. Procesul începea astfel într-o societate care cerea răspunsuri urgente despre morții Revoluției, înainte ca noul cadru politic să se fi stabilizat.

Ciobotaru era președintele completului, iar Panaitescu era judecător în complet. Sentința în primă instanță a fost pronunțată la 25 martie 1991, cu achitări pentru unii inculpați și condamnări pentru alții, după schimbarea încadrării juridice. Astăzi veți afla cum de a avut un asemenea curaj.

De la ora 12.00, pe canalul “Hai România” și pe platformele Facebook și Youtube.