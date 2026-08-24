Sindicatul Oil Terminal declanșează începând de luni, 24 august, conflictul colectiv de muncă, după eșecul negocierilor privind o majorare salarială de 6,5%. Sindicaliștii susțin că Guvernul nu a aprobat memorandumul necesar, iar Cartel ALFA avertizează că o eventuală grevă de cinci zile ar putea provoca pierderi mai mari decât costul creșterilor salariale cerute.

Consiliul Sindicatului Oil Terminal a decis declanșarea conflictului colectiv de muncă începând cu 24 august 2026. Măsura a fost luată după ce discuțiile privind majorarea salariilor cu 6,5% s-au încheiat fără rezultat. Sindicaliștii susțin că blocajul a apărut după refuzul Guvernului de a aproba memorandumul care prevedea creșterea salarială la nivelul companiei.

Decizia sindicatului vine după ultima rundă de discuții purtate cu reprezentanții conducerii Oil Terminal.

Înainte de declanșarea conflictului, negocierile au fost amânate timp de 50 de zile.

În această perioadă, reprezentanții Sindicatului Oil Terminal au făcut demersuri la Ministerul Energiei, Consiliul Județean Constanța și Instituția Prefectului – Județul Constanța pentru deblocarea memorandumului.

CNS Cartel ALFA s-a solidarizat cu angajații Oil Terminal și a criticat modul în care Guvernul a gestionat negocierile.

„CNS Cartel ALFA este solidară cu membrii Sindicatului Oil Terminal în demersul legitim pentru apărarea drepturilor salariaților. Considerăm că guvernul interimar dă dovadă de obtuzitate și de lipsă de simț economic. Cu pretextul reducerii deficitului și în numele unei așa-zise eficiențe economice, autoritățile împing la extrem un conflict de muncă care ar putea provoca prejudicii semnificativ mai mari decât bugetul necesar pentru a asigura menținerea puterii de cumparare a salariilor din companie”, se arată într-un comunicat emis de Cartel ALFA.

Confederația sindicală susține că autoritățile nu au ținut cont suficient de efectele economice pe care le-ar putea avea escaladarea conflictului.

Potrivit calculelor prezentate de sindicaliști, aplicarea memorandumului ar necesita aproximativ patru milioane de lei în plus până la sfârșitul acestui an. În schimb, aceștia estimează că o grevă de cinci zile ar putea produce un prejudiciu de peste 6,5 milioane de lei.

„Dacă introducem în ecuație și efectele indirecte asupra întregului lanț de aprovizionare cu produse petroliere, funcționarea rafinăriilor și securitatea energetică a României, într-un context deja sensibil pentru sectorul energetic, fără a mai discuta despre demotivarea angajaților și descurajarea performanței, atunci prejudiciul este cu mult mai amplu decât presupusele economii la buget”, mai transmite Cartel ALFA.

Sindicaliștii susțin astfel că efectele unei eventuale greve s-ar putea extinde dincolo de companie, inclusiv asupra lanțului de aprovizionare cu produse petroliere.

Cartel ALFA solicită Guvernului să intervină pentru evitarea agravării conflictului de muncă.

Confederația susține că aprobarea majorării salariale de 6,5% ar putea preveni o eventuală grevă și consecințele economice și sociale pe care aceasta le-ar putea produce.