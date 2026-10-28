Oamenii care construiesc viitorul. Cum se construiește un parteneriat bazat pe încredere

„Oamenii care construiesc viitorul” este o serie despre profesioniștii care contribuie, prin munca lor de zi cu zi, la transformarea Philip Morris România și la construirea unui viitor fără fum. Din fabrică, din birouri, de pe teren sau din companiile partenere, poveștile lor arată cum progresul se construiește prin colaborare, responsabilitate și dorința de a face lucrurile mai bine.

De peste două decenii, Open Public Service (OPS) lucrează alături de Philip Morris Trading, divizia comercială a Philip Morris International în România, iar Liliana Șerban, Key Account Manager, face legătura dintre cele două echipe. Aplicații, baze de date, fluxuri logistice și procese automatizate trebuie să funcționeze împreună, fără ca cineva să observe efortul din spate.

„Ne place să spunem că ne ocupăm și de detaliile pe care nimeni nu le vede, pentru ca rezultatul să se vadă”, spune Liliana Șerban.

Open Public Service sprijină Philip Morris Trading în proiecte care îmbină tehnologia, logistica și activitățile operaționale de la dezvoltarea și administrarea aplicațiilor până la gestionarea proceselor din spatele campaniilor și programelor dedicate consumatorilor.

„Sunt puntea dintre cele două companii.”, își descrie Liliana rolul în colaborarea dintre Open Public Service și Philip Morris Trading. „Ascult o nevoie, o înțeleg, o transform în plan și o duc până la capăt, fie executând-o direct, fie coordonând colegii care o pot face cel mai bine.”

Colaborarea a început cu proiecte de direct marketing și s-a extins treptat către proiecte digitale, logistice și operaționale. De-a lungul timpului, echipele au lucrat împreună la campanii pentru consumatori, la programe de loialitate, la aplicații pentru partenerii de vânzări și colegii din teren, precum și la soluții care automatizează procese administrative. Liliana spune că această evoluție are o explicație simplă:

„Niciun rezultat frumos nu aparține unei singure echipe. Colaborarea reală înseamnă claritate, încredere și dorința sinceră ca celălalt să reușească.”

Un exemplu este o inițiativă din 2017, demarată după lansarea IQOS la nivel național, prin care utilizatorii își puteau înregistra singuri datele. Open Public Service a gestionat salvarea înregistrărilor și evidența stocurilor din magazinele participante, dar și activitățile operaționale necesare, precum actualizarea informațiilor, urmărirea stocurilor și completarea acestora. Proiectul a reunit tehnologia, logistica și munca echipelor din teren într-un singur flux.

O altă provocare importantă a fost, în anul 2020, mutarea aplicațiilor și bazelor de date de pe serverele locale într-o infrastructură digitală modernă, găzduită într-un mediu privat de stocare și procesare utilizat la nivelul Philip Morris International. Mutarea trebuia realizată fără să afecteze activitatea de zi cu zi și a fost făcută etapizat de specialiștii IT din OPS și Philip Morris Trading, cu sprijinul echipei globale.

Pentru Liliana, succesul unor asemenea proiecte depinde nu doar de rigoarea tehnică, ci și de transparență:

„Comunicăm la fel de deschis când totul merge bine, dar și când apare un obstacol. Încrederea se câștigă exact în momentele dificile.”

La finalul proiectului, lecția cea mai valoroasă nu a fost una tehnologică, ci una despre forța colaborării:

„Au fost zile lungi și verificări repetate, dar am câștigat o infrastructură modernă și, poate mai valoros, certitudinea că împreună putem duce la bun sfârșit orice provocare.”

După mai bine de două decenii de colaborare, Liliana a învățat că succesul unui proiect depinde de felul în care oamenii lucrează împreună, nu doar de soluțiile tehnice folosite. Planificarea atentă, anticiparea riscurilor și capacitatea de a reacționa rapid fac parte din aceeași abordare:

„Cel mai bun mod de a rezolva o problemă rămâne acela de a o vedea înainte să devină una. Iar reacția rapidă nu e improvizație: e liniștea de a ști ce faci, pentru că te-ai pregătit dinainte.”

Pentru ea, cea mai mare realizare este relația de încredere construită între cele două organizații:

„Nu am fost niciodată doar un furnizor care execută: ascultăm, întrebăm, înțelegem contextul și ne adaptăm, fără să facem vreodată rabat de la calitate. Astăzi, nici nu mai simțim că este o relație de tip client-furnizor; funcționăm ca o singură echipă, iar împreună suntem pur și simplu colegi.”

Impactul muncii se vede atunci când un proces complex devine mai simplu pentru cei care îl folosesc. Întrebată ce îi aduce cea mai mare satisfacție, Liliana răspunde:

„Momentul în care un coleg din Philip Morris îmi spune că un proces care îi consuma timp și energie acum merge de la sine. Atunci știu că am înțeles corect nevoia și că munca noastră are un rost real, nu doar unul pe hârtie.”

Povestea Lilianei Șerban este una dintre miile de povești cu ”Oamenii care construiesc viitorul” care ilustrează impactul Philip Morris International în România. În spatele fiecărui produs, proces și proiect se află oameni, competențe și parteneriate construite în timp. Cu peste 1.500 de angajați, 4.300 de furnizori locali și aproximativ 9.000 de locuri de muncă susținute în economie, compania contribuie la un ecosistem în care progresul este rezultatul efortului comun al mii de oameni.

Aceștia sunt, de fapt, oamenii care construiesc viitorul: discret, consecvent și, de multe ori, departe de lumina reflectoarelor, dar cu un impact care se vede în economie, în comunități și în proiectele dezvoltate în România.