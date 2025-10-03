O universitate din România, strategie anti-abandon școlar. Studenții au sală de gaming și studio de podcast

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (UPG) a găsit o soluție pentru a reduce abandonul școlar și a crește gradul de implicare al studenților în viața academică. Conducerea instituției a optat pentru investiții care să le ofere tinerilor nu doar activități academice, ci și oportunități de relaxare și creativitate: o sală de gaming, un studio de podcast și spații de recreere în lucru.

Rectorul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti, conf. univ. dr. ing. Alin Diniţă, a explicat că promovabilitatea de la anul I la anul II rămâne o problemă generală în România, iar aici se înregistrează cele mai multe cazuri de abandon şcolar.

Pentru a contracara fenomenul, universitatea derulează mai multe proiecte, printre care activităţi remediale la disciplinele considerate dificile, precum matematica, fizica sau chimia. Acestea au rolul de a sprijini studenţii şi de a-i atrage să participe la cursuri.

„Cred că este o problemă generală în România, promovabilitatea de la anul 1 la anul 2 este destul de mică. Aici avem cea mai mare dată de abandon şcolar. Avem câteva proiecte prin care facem activităţi remediale. În general, la materiile pe care ei le consideră mai complicate - matematică, fizică, chimie, în fiecare an facem aceste activităţi remediale şi uşor, uşor reuşim să-i atragem la şcoală”, a declarat rectorul UPG.

Rectorul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti atrage atenţia că studenţii sunt tot mai greu de menţinut la cursuri doar prin activităţi academice. Mulţi dintre ei aleg să plece acasă în pauze şi nu se mai întorc la cursuri. Pentru a combate această tendinţă, conducerea instituţiei a deschis o sală de gaming, o sală de relaxare şi un studio de podcast, unde tinerii îşi pot exprima opiniile.

În paralel, în campus se află în construcţie cinci spaţii de recreere, finalizate în proporţie de 60%, care vor fi dedicate lecturii, socializării şi activităţilor de destindere.

„În ziua de astăzi, să-i ţii la şcoală doar să înveţe este din ce în ce mai complicat. Şi atunci încercăm să-i atragem să rămână în cadrul şcolii. Observaţia pe care noi o avem - când au o pauză, preferă să plece acasă şi nu se mai întorc la cursuri. Şi atunci deschidem o sală de gaming pentru ei, o sală de relaxare, în care pot sta pe parcursul zilei aşteptând modulul următor”, a adăugat Alin Diniță,

În prezent, aproximativ 5.830 de studenți, de la programele de licență, master și doctorat, au început noul an universitar la UPG Ploiești. O noutate pentru această toamnă o reprezintă introducerea specializării Psihologie, care a atras un interes ridicat, cu trei candidați pe loc pentru cele 50 de locuri disponibile, toate cu taxă.

Rectorul a subliniat că rata de abandon universitar începe să scadă și pe fondul dificultăților economice actuale, mulți tineri realizând că obținerea unei diplome universitare le poate crește șansele pe piața muncii.