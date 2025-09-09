O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite într-un accident din județul Galați
- Raluca Dan
- 9 septembrie 2025, 12:27
O femeie de 71 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost rănite într-un accident produs marţi dimineaţă, după ce o maşină de poliţie a lovit o căruţă pe un drum judeţean din Galaţi, potrivit IPJ Galaţi.
Accident pe DJ 255, în judeţul Galaţi
IPJ Galaţi a transmis că marți, în jurul orei 6:00, poliţiştii de la Biroul Rutier Galaţi au fost sesizaţi prin apel la 112 despre un accident rutier produs pe DJ 255.
Primele cercetări la faţa locului au arătat că o autospecială de poliţie condusă de un tânăr de 20 de ani din Matca, judeţul Galaţi, care circula dinspre Pechea spre Rediu, a intrat în coliziune cu un atelaj hipo aflat pe aceeaşi direcţie de mers.
O femeie a murit
Sursa citată a precizat că, în urma impactului, au fost rănite trei persoane, doi bărbaţi de 23 şi 73 de ani, o femeie de 47 de ani, iar o altă femeie de 71 de ani a murit. Toţi se aflau în căruţă.
„Rezultatele testării celor doi conducători de vehicule, cu privire la consumul de alcool, au fost negative”, a anunțat IPJ Galaţi.
Polițiștii au anunțat că cercetările continuă pentru a clarifica circumstanțele exacte ale accidentului.
Accident în Iași
Un incident asemănător a avut loc vineri, în județul Iași, când o căruță a fost lovită de o dubă. În urma impactului, două persoane și-au pierdut viața, iar alte două au fost internate la spital.
Accidentul a avut loc în comuna Scânteia. Bărbatul de 50 de ani se afla în căruță împreună cu fiii săi, de 18 și 20 de ani, și cu nora de 18 ani, însărcinată în șase săptămâni.
Din sens opus, un șofer de 69 de ani ar fi intrat în depășire și a lovit căruța. Tatăl și fiul de 20 de ani au murit, iar celălalt fiu și nora au suferit răni grave. Un al treilea fiu, în vârstă de 12 ani, se afla pe bicicletă în fața căruței și ar fi fost martor la accident.
