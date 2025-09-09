Social O persoană a murit, iar alte trei au fost rănite într-un accident din județul Galați







O femeie de 71 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost rănite într-un accident produs marţi dimineaţă, după ce o maşină de poliţie a lovit o căruţă pe un drum judeţean din Galaţi, potrivit IPJ Galaţi.

IPJ Galaţi a transmis că marți, în jurul orei 6:00, poliţiştii de la Biroul Rutier Galaţi au fost sesizaţi prin apel la 112 despre un accident rutier produs pe DJ 255.

Primele cercetări la faţa locului au arătat că o autospecială de poliţie condusă de un tânăr de 20 de ani din Matca, judeţul Galaţi, care circula dinspre Pechea spre Rediu, a intrat în coliziune cu un atelaj hipo aflat pe aceeaşi direcţie de mers.