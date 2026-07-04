O pensionară de 96 de ani din Statele Unite, devenită celebră pe rețelele sociale sub numele de „Bunica Droniak”, riscă să fie evacuată din azil, după ce conducerea a avertizat-o în legătură cu petrecerile organizate în cameră. Lillian Droniak, care are o comunitate numeroasă de urmăritori pe TikTok și Instagram, este acuzată că a încălcat de mai multe ori regulamentul centrului pentru bătrâni din Connecticut, după ce ar fi organizat întâlniri cu prieteni, unde se consuma alcool, potrivit AFP.

Pe rețelele sociale, femeia le-a arătat urmăritorilor o scrisoare primită din partea administrației centrului.

„Voi fi expulzată din azilul de bătrâni. Se spune că «veţi fi expulzată dacă nu încetaţi cu petrecerile»», explică ea în faţa camerei.

🇺🇸 "Sorry for PARTY ROCKING" — 96-year-old Lilian Droznyak to be kicked out of nursing home for loud parties Yes, you heard it right — loud, alcohol-fueled parties. Management had enough and issued her a final warning before eviction "I pay $12.000 a month to live here. I can… pic.twitter.com/nGWFntxa2m — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 2, 2026

Reprezentanții azilului susțin că întâlnirile organizate de Lillian Droniak ar fi devenit prea zgomotoase și ar fi putut afecta liniștea celorlalți rezidenți. De asemenea, conducerea i-a atras atenția asupra consumului și distribuirii de alcool, activități care nu sunt permise.

În documentul transmis pensionarei, administrația arată că problema principală este legată de respectarea normelor de siguranță. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, unii invitați ar fi plecat din camera acesteia în jurul orei 1 dimineața.

Conducerea a avertizat că, dacă situația se repetă, ar putea urma o „reevaluare a statutului de rezident”.

Reprezentanții azilului au transmis că noi abateri ar putea duce la măsuri suplimentare, inclusiv limitarea vizitelor sau restricționarea accesului la anumite zone comune ale instituției.

Cu toate acestea, Lillian Droniak nu pare dispusă să renunțe la stilul său de viață și susține că are dreptul să își petreacă timpul așa cum dorește.

„Pot să fac ce vreau. Plătesc 12.000 de dolari pe lună ca să locuiesc aici”, a afirmat ea într-un videoclip devenit viral, spunând că vrea în continuare să își invite prietenii, să „bea şi a sta la o poveste”.

Potrivit People, situația s-ar fi calmat după discuțiile dintre cele două părți. Lillian Droniak ar putea primi în continuare vizitatori în cameră seara, însă cu o condiție: să nu mai ofere alcool invitaților.

Pensionara spune că va continua să se bucure de timpul petrecut alături de prieteni.

„Ador să petrec. Nu mă puteţi opri”, a declarat aceasta.