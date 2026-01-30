Un chinez a primit azil politic în SUA, după ce a dezvăluit adevărata față a regimului comunist de la Beijing

Un cetățean chinez în vârstă de 38 de ani, identificat drept Guan Heng, se află în prezent în detenție în Statele Unite, după ce a solicitat azil în urma intrării ilegale pe teritoriul american în anul 2021, potrivit Associated Press.

Cazul său a devenit cunoscut la nivel național, pe fondul dezbaterilor privind politica de imigrație și situația drepturilor omului din China.

Guan se află în arest din luna august, când a fost reținut într-o operațiune de aplicare a legislației imigrației. Reținerea a avut loc în contextul unei campanii de deportare în masă desfășurate de administrația Trump.

Inițial, autoritățile americane au luat în calcul deportarea acestuia în Uganda, însă planul a fost abandonat în decembrie, după ce situația sa a generat îngrijorări publice și a fost adusă în atenția unor membri ai Congresului de la Washington.

Motivul principal pentru care Guan Heng susține că se teme să revină în China este legat de activitatea sa de documentare a centrelor de detenție din regiunea Xinjiang.

În anul 2020, acesta a filmat în secret mai multe astfel de locații, imaginile adăugându-se unui volum tot mai mare de materiale care indică existența unor practici represive în regiune.

Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, până la un milion de persoane aparținând minorităților etnice, în special uiguri, ar fi fost închiși în aceste centre.

Autoritățile chineze au respins în mod constant aceste acuzații, susținând că respectivele facilități sunt centre de formare profesională.

În timpul unei audieri desfășurate miercuri în Napanoch, statul New York, Guan a fost întrebat dacă filmările realizate și publicarea acestora înainte de sosirea sa în Statele Unite au avut drept scop crearea unui motiv pentru solicitarea azilului

Acesta a declarat că nu acesta a fost obiectivul său.

Guan a explicat că era conștient de faptul că nu putea face publice imaginile dacă rămânea în China. În acest context, a decis să părăsească țara pentru a putea difuza materialele fără riscul unor represalii imediate.

Traseul parcurs de Guan Heng înainte de a ajunge în SUA a inclus mai multe state. După plecarea din China, acesta s-a deplasat în Hong Kong, apoi în Ecuador, o destinație care, la acel moment, permitea accesul turiștilor chinezi fără viză. Ulterior, a ajuns în Bahamas.

Guan a publicat majoritatea filmărilor sale pe platforma YouTube înainte de a pleca cu o ambarcațiune spre Florida, unde a ajuns în octombrie 2021. La scurt timp după sosire, a solicitat azil, invocând temeri legate de siguranța sa în cazul unei eventuale returnări în China.

Situația lui Guan Heng rămâne în curs de evaluare de către autoritățile americane. Cazul său este urmărit îndeaproape de organizații pentru drepturile omului, dar și de oficiali de la Washington, pe fondul tensiunilor existente între Statele Unite și China în privința respectării drepturilor fundamentale.