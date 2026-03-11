O moleculă experimentală ar putea opri cancerul. Ce spun cercetătorii

O moleculă experimentală ar putea revoluționa tratamentul cancerului mamar triplu negativ, una dintre cele mai agresive forme ale bolii. Testele realizate pe animale de cercetătorii americani au arătat rezultate promițătoare, oferind o rază de speranță pentru pacienți, potrivit Cell Reports Medicine.

Cercetătorii de la Oregon Health & Science University au dezvoltat compusul SU212, care acționează asupra unei enzime vitale pentru celulele canceroase, numită enolază 1 (ENO1). Această enzimă joacă un rol esențial în metabolismul glucozei, ajutând celulele să transforme zahărul în energie necesară creșterii și proliferării tumorilor.

„Cancerul mamar triplu negativ este o formă agresivă de boală. În prezent, nu există terapii eficiente care să vizeze în mod direct această variantă”, a explicat Sanjay V. Malhotra, codirector al Centrului pentru Terapii Experimentale de la OHSU Knight Cancer Institute, autor principal al studiului.

Molecula SU212 se leagă de ENO1 și provoacă degradarea acesteia, împiedicând celulele canceroase să-și producă energia necesară. În testele realizate pe șoareci umanizați, tratamentul a redus semnificativ creșterea tumorilor și a limitat răspândirea metastazelor. Această formă de cancer reprezintă aproximativ 15% din toate cazurile de cancer mamar.

Cercetătorii anticipează că SU212 ar putea fi util și în tratarea altor forme de cancer, precum gliomul, cancerul pancreatic sau carcinomul tiroidian. „Un medicament care vizează enolaza 1 ar putea fi util și pentru aceste cancere și ar putea influența și metabolismul pacienților cu diabet”, a adăugat Malhotra.

Pentru a ajunge la pacienți, SU212 trebuie să treacă prin studii clinice pe oameni și să obțină aprobarea autorităților de reglementare, inclusiv FDA. Echipa de cercetare rămâne optimistă că moleculei îi va fi posibil să fie transpusă în tratamente eficiente în viitorul apropiat. Oamenii de știință au anunțat ca vor reveni cu detalii pe măsură de cercetările avansează și obțin rezultate mai bune.