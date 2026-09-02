O infecție rară se extinde în Europa. „Boala ploii” poate semăna cu alte afecțiuni

Numărul cazurilor de dermatofiloză, cunoscută și sub denumirea de „boala ploii”, este în creștere în Europa, după ce focare au fost înregistrate din decembrie 2025 în mai multe țări. Franța, Germania, Spania, Suedia și Norvegia se află pe lista statelor afectate, potrivit ECDC.

Infecția poate provoca mici umflături la nivelul pielii, coșuri cu puroi, cruste, descuamare și, în unele cazuri, mâncărime.

În cazurile raportate recent în Europa, leziunile au fost observate în mai multe zone ale corpului, inclusiv în regiunea genitală, inghinală, pe coapse și pe față. Una dintre dificultăți este faptul că manifestările pot semăna cu cele ale altor infecții dermatologice sau cu transmitere sexuală.

În general, boala apare într-o formă ușoară și răspunde la tratamentul cu antibiotice, administrate local sau sistemic. Până în acest moment, în focarele raportate în Europa nu au fost înregistrate complicații grave.

În ultimele luni, numărul țărilor în care au fost identificate cazuri a crescut. Acestea sunt observate mai ales în rândul bărbaților homosexuali sau bisexuali.

Un caz izolat identificat recent în Regatul Unit a fost prezentat și în revista BMJ. Acesta a fost înregistrat în Scoția și a fost asociat cu frecventarea unui local destinat activităților sexuale.

În mod tradițional, infecția la om era asociată în principal cu contactul direct cu animale infectate sau cu materiale contaminate.

Cazurile apărute recent în diferite țări europene au adus însă în atenție și posibilitatea transmiterii de la o persoană la alta prin contact foarte apropiat.

Au fost raportate cazuri și în rândul persoanelor care practică sporturi de contact. În Norvegia, astfel de infectări au fost descrise în cazul practicanților de arte marțiale.

Expresia „boala ploii” este o denumire jurnalistică provenită din termenii „rain rot” și „rain scald”, utilizați în special pentru această afecțiune la animale.

Ploaia nu provoacă direct infecția. Umiditatea persistentă poate însă să înmoaie pielea, să o facă mai vulnerabilă și să favorizeze apariția bolii.

Măsurile de prevenție vizează în principal evitarea contactului cu leziunile suspecte și menținerea unei igiene corespunzătoare.

Recomandările sunt: „Evitați contactul direct cu leziunile suspecte, nu folosiți aceleași prosoape mai multe persoane, aveți grijă de igiena personală și protejați eventualele răni sau zgârieturi”.